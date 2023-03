Kriptovalute / Ustanovitelj kriptoborze obtožen podkupovanja uradnikov

© Wikimedia Commons

Zvezni tožilci v New Yorku so ustanovitelja kriptoborze FTX Sama Bankman-Frieda v torek obtožili, da je enemu ali več kitajskim uradnikom nakazal 40 milijonov dolarjev podkupnine. Namenjena naj bi bila odmrznitvi sredstev, povezanih z njegovim poslovanjem s kriptovalutami, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Z obtožnico o zaroti za kršitev določb zakona o preprečevanju podkupovanja v tujini se je število točk obtožnice, s katerimi se sooča Bankman-Fried, potem ko so ga decembra aretirali na Bahamih in od tam izročili v ZDA, povečalo na 13.

Obtožnica vsebuje tudi besedilo, ki razkriva, da se v preiskavi, ki jo je ameriški tožilec Damian Williams večkrat opisal kot še nezaključeno, obeta skorajšnja peta aretacija. Ta neznani posameznik je po navedbah obtožnice sodeloval v zaroti za podkupovanje z Bankman-Friedom in bo aretiran v New Yorku.

FTX je 11. novembra razglasil stečaj, Bankman Fried pa se po plačilu 250 milijonov dolarjev varščine zagovarja na prostosti. Biva pri starših v Kaliforniji, glede obtožnice, ki mu očita več milijard dolarjev težko goljufijo, pa se je izrekel za nedolžnega.

Ameriški zvezni sodnik Lewis Kaplan je Bankman-Friedu v torek prepovedal komuniciranje s sedanjimi ali nekdanjimi zaposlenimi pri FTX ali podjetjem za trgovanje s kriptovalutnimi hedge skladi Alameda Research. Sodnik mu je odmeril en prenosni računalnik in telefon, prepovedal pa mu je zakodirane komunikacije in pametne telefone z dostopom do interneta.

Dodatna obtožnica navaja, da so kitajski organi pregona v začetku leta 2021 zamrznili nekatere račune za trgovanje s kriptovalutami družbe Alameda, ki so vsebovali približno milijardo dolarjev v kriptovalutah na dveh največjih kitajskih borzah s kriptovalutami.

Potem ko je 31-letni Bankman-Fried več mesecev neuspešno večkrat poskušal odmrzniti račune tudi z uporabo odvetnikov za lobiranje, je na koncu očitno poskusil s podkupovanjem državnih uradnikov Kitajske.

Bankman-Fried in sodelavci so po navedbah AFP odprli nove goljufive račune na kitajskih borzah z uporabo osebnih identifikacijskih podatkov več posameznikov, ki niso povezani s FTX ali Alamedo, da bi se poskušali izogniti nalogom za zamrznitev in kriptovaluto z zamrznjenih računov prenesti na goljufive račune.

Del podkupnine v obliki kriptovalute, ki je bil takrat vreden približno 40 milijonov dolarjev, je bil novembra 2021 z glavnega trgovalnega računa družbe Alameda prenesen na zasebno denarnico s kriptovalutami, zamrznjeni računi pa so bili kmalu zatem odmrznjeni, je navedeno v obtožnici.

Ko je Bankman-Fried prejel potrditev, da so računi odmrznjeni, je odobril prenos dodatnih deset milijonov dolarjev v kriptovaluti, da bi dokončal podkupovanje, navaja obtožnica.

Med osebami, ki so že obtožene v tej zadevi, je tudi Carolyn Ellison, nekdanja izvršna direktorica družbe Alameda. Strinjala se je, da bo pričala proti Bankman-Friedu, prav tako pa tudi dva nekdanja izvršna direktorja FTX, ki sta priznala krivdo in sodelujeta s tožilstvom v zameno za nižjo kazen.

