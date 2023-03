Francija / Na protestih več sto tisoč ljudi

Današnjim protestnim pohodom, ki so jih organizirali sindikati, so se pridružili tudi dijaki in študenti

V Franciji se je danes desetega dneva nacionalnih protestov proti pokojninski reformi udeležilo več sto tisoč ljudi. Po navedbah policije je prišlo do izgredov v več mestih po državi. Notranji minister Gerald Darmanin je napovedal, da bo danes za red skrbelo 13.000 pripadnikov varnostnih sil, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz mesta Nantes so poročali o spopadih med protestniki in policisti ter požigu bančne poslovalnice, o izgredih so poročali tudi iz mesta Rennes. V Parizu so člani sindikatov s hojo po železniški progi blokirali eno večjih pariških železniških postaj Gare de Lyon. Po podatkih sindikata CGT se je protesta v Parizu udeležilo približno 450.000 ljudi, medtem ko francoska vlada navaja številko 93.000, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih vlade se je protestov po vsej državi danes udeležilo okoli 740.000 ljudi. To je nekoliko manj glede na udeležbo minuli četrtek, ko je po celotni Franciji protestiralo nekaj več kot milijon ljudi.

Današnjim protestnim pohodom, ki so jih organizirali sindikati, so se pridružili tudi dijaki in študenti. Proteste so znova pospremile stavke, tudi na državni železnici SNCF, zato je bil železniški promet zelo oviran. Uprava za civilno letalstvo pa je pozvala letalske družbe, naj zaradi stavke kontrolorjev zračnega prometa odpovejo del svojih letov v četrtek in petek, zlasti na letališču Paris-Orly. Motena je bila tudi oskrba z gorivom v nekaterih francoskih regijah.

Dan nacionalnih protestov je deseti od sredine januarja, ko je vlada napovedala nepriljubljeno pokojninsko reformo, ki jo je nato mimo parlamenta tudi sprejela in proteste še zaostrila. Francoski predsednik Emmanuel Macron želi, da bi reforma začela veljati do konca leta.

Minuli četrtek so bili protesti najbolj nasilni doslej, saj je v prestolnici prišlo do uličnih spopadov, v Bordeauxu pa je bila v požaru poškodovana mestna hiša. Protestniki in organizacije za človekove pravice, tudi Svet Evrope, so policiste kritizirali zaradi prekomerne uporabe sile. Zato se bojijo, da je to še dodatno razjezilo protestnike, ki reformi nasprotujejo, ker predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let in podaljšuje čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno.

Notranji minister Gerald Darmanin je napovedal, da bo danes za red skrbelo 13.000 pripadnikov varnostnih sil, od tega samo 5500 v Parizu. Rekordno število varnostnih sil je utemeljil z "velikim tveganjem za javni red". V prestolnici pa je policija pozvala lastnike trgovin na poti protestnikov, naj jih zaprejo.

Kljub množičnim protestom in opozorilom sindikatov pred naraščanjem nezadovoljstva med ljudmi dogovora ni na vidiku. Vodja sindikata CFDT Laurent Berger je danes predlagal mediacijo, a jo je vlada zavrnila, češ da se lahko pogovarjajo tudi brez posrednikov.

Vlada, ki ostaja neprilagodljiva glede vsebine reforme, pa si želi pomiritve. Premierka Elisabeth Borne je s tem namenom v ponedeljek začela tritedenska posvetovanja s poslanci, političnimi strankami, lokalnimi izvoljenimi uradniki in socialnimi partnerji.

V Parizu so si medtem prebivalci nekoliko oddahnili, saj je sindikat CGT po več kot treh tednih od srede napovedal začasno ustavitev stavke smetarjev, da bi lahko odpeljali smeti. Na ulicah prestolnice se je namreč nabralo že več kot 7000 ton smeti, zato so mestne oblasti smeti začeli odvažati kar z bagri.

