»Žena naj bo doma«

Spletni trend – dekleta, ki objavljajo, kako ves dan strežejo moškim

Običajni dan internetne vplivnice, ki pomaga partnerju in ureja gospodinjstvo

Zadnja leta so se na platformah, kakršni sta YouTube in TikTok, kot gobe po dežju razpasli pozivi k retradicionalizaciji družbe in vračanju k strogo določenim spolnim vlogam. Za najbolj pozornost zbujajoče in škodljive vsebine je poskrbel zloglasni »alfa moški« Andrew Tate, ki je z mačistično retoriko (uspešno) širil radikalne in sovražne ideje seksizma in mizoginije. Ne moremo trditi, da takšna ideologija prej ni obstajala, zagotovo pa razni Tatovi privrženci in posnemovalci še nikoli niso tako jasno, glasno in brezsramno pljuvali v javni prostor. Njegova zgodba se je, začasno, klavrno končala v romunskem zaporu, toda njegov vpliv je daljnosežen. Zlasti na dovzetne mlajše generacije, ki jih je pritegnil s priljubljenostjo in razkošnim življenjskim slogom.

Za odtenek manj nevarni so trendi, ki so vzniknili v nekaterih krogih mladih uporabnic TikToka. Pozabite na ambiciozna in neodvisna dekleta, ki so s performativnim feminizmom pod krinko ideologije »girl boss« prodajala idejo ženske opolnomočenosti in »woke« kapitalizma. Najnovejši trend je »stay at home girlfriend«, ki je točno to, kar pove prevod – dekle, ki ostaja doma, medtem ko njen partner hodi v službo, dela kariero in dekle finančno podpira. Izvor trenda ni popolnoma jasen, zagotovo pa je k njegovi priljubljenosti pripomogla vplivnica Kendel Kay, ki je na TikToku objavila, kaj vsak dan postori za svojega partnerja, podjetnika in milijonarja, s katerim živita v Portoriku. Posnetek se je razširil po spletu in v 24 urah si ga je ogledalo na milijone ljudi. V naslednjih nekaj mesecih je ta trend sproduciral tisoče podobnih posnetkov.

V veliki večini nastopajo vitke belopolte ženske, malo starejše od 20 let, ki so v heteroseksualnih razmerjih. Na platformi TikTok objavljajo posnetke svojega dneva, ki se vrti okrog partnerja. »Vstanem, pospravim posteljo, fantu pripravim matcha latte, grem po opravkih z denarjem, ki mi ga je pustil, pišem v dnevnik, fanta odložim pred telovadnico, grem na pilates, zložim perilo, pripravim večerjo.« Estetski posnetki, ki jih spremlja spokojna glasba ali naracija, niso pomirjujoči, kritičnemu gledalcu pred oči prikličejo podobe gospodinj iz petdesetih let prejšnjega stoletja, pri katerih se je pod lično zunanjostjo pogosto skrivala žalost zaradi prazne resničnosti, ki so jo blažile s pomirjevali.

Romantiziranje odvisnosti od partnerja lahko vodi v finančno odvisnost in ekonomsko nasilje. Te ženske s partnerji niso poročene, z njimi niso v partnerskih zvezah, nimajo otrok, so le »punce« brez pravnega varstva. Življenje gradijo okrog moških, onkraj njihovih prijateljev nimajo socialnega kroga, opravljajo pa nevidno delo, ki jim pri morebitnem iskanju dela v prihodnosti ne zagotavlja nobenih referenc. In ravno tu je trik – nekatere izmed bolj priljubljenih »punc, ki ostajajo doma,« so z milijoni ogledov in sledilcev na družabnih omrežjih postale vplivnice, to pa jim prinaša precej dobička. Predstavljajo se kot ženske brez službe, a v resnici je ustvarjanje teh vsebin njihova služba.