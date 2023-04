Brščič vs. Mesec / Kdo je fašist, kdo multipedromarksist in kdo krade otroke

Kakšen status imajo fašisti v naši državi, da se jih sicer po uradni dolžnosti ne preganja?

Odvetnik Dino Bauk je v sojenju proti Luki Mescu uporabil zanimivo premiso: »Fašist je žaljivka samo za nekoga, ki to ni«. Naj spomnim na kontekst: predsednik nekdanje stranke Domovinska liga Bernard Brščič od aktualnega ministra te vlade terja 4000 evrov odškodnine, ker ga je konec leta 2018 v Odmevih, pred tem pa tudi v državnem zboru, označil za fašista. Ker je bil nato Brščič pretresen, se je brž odločil za tožbo.

Implicitna premisa

Časopisu Dnevnik se je odločil omenjeni poudarek dati v naslov poročila. In res, odvetnik je na sojenju implicitno premiso vpeljal, da bi pripeljala do želenega sklepa – sama trditev je zamolčana in implicitna, kar preprosto pomeni, da je v sugeriranem zaključku predpostavljena in ni izrečena. Kaj torej, je Brščič fašist ali ni? Poglejmo na trditev z argumentacijskega zornega kota.

Bauk je premiso vpeljal, da bi lažje izpeljal na končni sklep: (a) Brščič se čuti užaljenega, ker mu je Mesec rekel, da je fašist. Toda (b) fašist je žaljivka samo za nekoga, ki to ni, Brščič pa je, torej (c) ne sme ali ne more biti užaljen. Zato je, (č) če ne more biti užaljen, njegova tožba iz razžalitve proti Mescu nična.

Multikultipedromarksisti

O tem, ali je fašist, se ne bo neposredno izrekala niti sodnica, saj bo presojala zgolj, če lahko tak izraz šteje za žaljivo obdolžitev, zaradi katere je Brščič, sicer velik zagovornik in ljubitelj pravice do svobode govora, trpel duševne bolečine. Vsekakor bo njena odločitev pomembno tlakovala domačo sodno prakso.

V povzetku Dnevnika pa lahko zaslutimo, kako se je ta branil pred Mesčevo označbo na sodišču. Glede svojih homofobnih izjav v preteklosti je povedal, da označuje homoseksualnost za »evolucijsko nestabilno strategijo«, nič žaljiv se mu ne zdi niti njegov priljubljen izraz »pedrovanje«. Tu se je skliceval na ministra Simona Maljevca in njegovo publikacijo o varni spolnosti, ki jo je pred leti izdal v društvu Legebitra. Iz zapisa ni čisto jasno, kako bi to dvoje bilo povezano. Zatrjeval je še, da izraz »multikultipedromarksisti« tudi ni intoniran žaljivo.

Odvetnik ga je spraševal še o feminiziranem sodstvu in negativnem vplivu feminizacije sodniškega poklica na kakovost sojenja, kar je stara mantra slovenske seksistične šole na čelu z Boštjanom M. Zupančičem, ki jo dolga leta promovirajo tudi dominantni množični mediji. Brščiču se trditev ne zdi sporna, kajti moški so bolj »normativno integrirani«, razen tega »lahko dosežejo višjo stopnjo razumevanja norm«.

Napačna epistemologija

Težavo Brščič vidi tudi v levičarjih. Kajti ti uporabljajo »napačno epistemologijo« in zato živijo v zablodi, češ da so ljudje moralno popolna angelska bitja, zaradi česar verjamejo, da je »možno izpeljati božje kraljestvo na zemlji«. Sledilo je vprašanje, ali »levičarji kradejo otroke«, kar je nekoč zapisal. Brščič je na kratko pritrdil, da jih res.

Podobno je zanikal, da bi bil negacionist. Svojčas je antisemitistično sugeriral, da je nemški narod žrtev »židovskega vsiljevanja in kurjenja možganov s tako imenovano holokavstologijo«. Vendar sam pravi, da ni zanikovalec holokavsta. Naj spomnim, da je Brščič ob različnih priložnostih, tudi s svojo ženo Normo Korošec, spodbujal rasizem.

Med drugim je zapisal:

»Do kdaj bomo uvažali afriške klavce in piromane? Povprečen IQ podsaharskega Afričana < 75. Če dodaš še islam, dobiš eksplozivno mešanico psiho- in sociopatije.«

»Kaj so črnci naredili iz nekoč cvetoče JAR!!! Samo ropanje, posilstva in ubijanje. Ja, nekaj je narobe z Afričani, da je Afrika taka kot je.«

Fašistične ideje poimenujmo s pravim imenom

Mesec se je ob sojenju odzval v komentarju na socialnih omrežjih in poudaril, da Brščičev fašizem ni nedolžen, saj je aktivist in tudi predsednik sicer menda že ukinjene politične stranke:

»Naravnost cinično je, da človek, ki je več let sistematično z opazkami kot so ‘multi-kulti pedo marksisti’ ali ‘negroidne horde klavcev in posiljevalcev’, označeval tujce, muslimane, Jude, pripadnike LGBT skupnosti, levičarje, danes sedi pred nami kot žrtev, in to zaradi razžalitve, ker sem rekel, da so take opazke fašistične. Brščič je danes v obravnavi pokazal, da svojih izjav na noben način ne obžaluje, še manj pa se zaveda posledic teh besed in takega besednjaka.

Brščič ni le komentator, pač pa tudi politični aktivist in konec koncev bivši voditelj stranke Domovinska liga. Ko take ideje preidejo v politiko, postanejo nevarne. Vsi politični zločini doslej so se začeli z besedami – nadaljevali pa s tragedijami. Zato noben trenutek ni napačen, da fašistične ideje poimenujemo s pravim imenom.«

Parazit in avtorske pravice

Ko je pred leti napovedal, da bo tožil Mesca, sem opozoril na Brščičevo precejšnjo kršitev avtorskih pravic. Že zato, ker se je za tak korak odločil nekdo, ki ob beguncih zaničevalno uporablja izraz parazit, v delu Mein Kampf zapisan točno enajstkrat – za Jude.

Vsekakor bo odločitev sodnice razkrila še nekaj. Čeprav, kot sem povedal, ne bo neposredno presojala, ali je Brščič fašist ali ne, pa bo v primeru zavrnjene tožbe v prid Mescu vsaj posredno spravila naše tožilstvo in pravosodje v zadrego. Neglede na njeno sodbo lahko že slutimo, da bo, če bo sojenje v prid prvaku stranke Levica, označba »fašist« štela za nekaj, kar v tem primeru ni kaznivo dejanje. Iz tega sicer še ne bo sledilo, da je Brščič res fašist, če pa bi razlog za oprostitev bil ravno ta, bi se seveda smeli vprašati, kakšen status imajo fašisti v naši državi, da se jih sicer po uradni dolžnosti ne preganja.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**