RTV / Stavka novinarjev v torek od polnoči do polnoči

Vse morebitne menjave, grožnje in spremembe planov v času pred stavko bodo novinarji razumeli kot pritisk, cenzuro in poskus oviranja stavke

Novinarji in novinarke RTV Slovenija bodo v torek stavkali že četrtič od menjave (politično nastavljenega) vodstva v času tretje Janševe vlade

© Janez Zalaznik

Novinarski sindikati RTV Slovenija (RTVS) bodo v torek stavkali s prekinitvijo dela od polnoči do polnoči. Za nov stavkovni dan v okviru stavke, ki so jo začeli maja, so se odločili tudi zaradi nezadovoljstva s pogajanji z delodajalcem, "ki jih z 38 izdanimi opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja poskuša odvrniti od stavke".

Med stavkovnimi zahtevami v okviru stavke, ki so jo začeli 23. maja, so novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS in socialni dialog.

Opozorilo sodišča

Tokratni stavkovni dan bo četrti. Nazadnje so stavkovni dan napovedali za 24. januar, a so ga zaradi ponudbe delodajalca o intenziviranju pogajanj preložili. Od vodstva zavoda pa so kot izraz dobre volje pričakovali umik 38 opozoril pred odpovedjo zaposlitve novinarkam in novinarjem. Del sodelavcev takratnega informativnega programa na TVS se je namreč 23. avgusta in 5. septembra lani v studiu televizijskega Dnevnika pridružil voditeljema in s tem izrazil protest proti pritiskom in grožnjam vodstva RTVS in TVS.

Ker dogovora o umiku opozoril pogajalski strani nista dosegli, pogajanja so znova zastala in niso prinesla še nobenih novih rešitev ali sprejemljivih ponudb, vodstvo pa se je po mnenju stavkovnega odbora pogajanjem in socialnemu dialogu z novinarskimi sindikati izogibalo, je stavkovni odbor nov stavkovni dan napovedal za 4. april. Hkrati je po njihovi oceni vodstvo dodatno zaostrovalo razmere v zavodu, slabšalo delovne pogoje, rušilo profesionalne in programske standarde ter poglabljalo pritiske na avtonomijo novinarskega dela.

Kot so sporočili 24. marca, stavkovne aktivnosti zaostrujejo tudi zato, ker sta po njihovih ugotovitvah sodbi glede imenovanja generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha in razrešitve direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak potrdili opozorila, da vodstvo RTVS deluje nezakonito in neprofesionalno.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je namreč v sodbi, ki je v javnost prišla v začetku marca, ugotovilo, da je bilo imenovanje Graha Whatmougha za generalnega direktorja zavoda 25. januarja 2021 nezakonito, v sodbi, ki je v javnost prišla v drugi polovici marca, pa, da je bila nezakonita njegova razrešitev Gorščakove z mesta direktorice nacionalne televizije 20. avgusta 2021.

Poleg tega v. d. generalnega direktorja RTVS po navedbah nezadovoljnih sindikatov ne opravlja tekočih poslov niti pri vzpostavitvi socialnega dialoga, obenem pa ovira pogajanja novinarskih sindikatov z vlado za nov plačni sistem v javnem sektorju.

Generalnega direktorja skrbijo motnje programskih vsebin

Vodstvo zavoda se je na napoved stavkovnega dne v ponedeljek odzvalo s pozivom stavkovnemu odboru k intenzivnim pogajanjem o razreševanju stavkovnih zahtev. Grah Whatmough je za pogajanja pooblastil odgovornega urednika informativnega programa drugega sporeda TVS Rajka Geriča. Po oceni Graha Whatmougha bi zaradi stavke lahko prišlo do "motenj posameznih programskih vsebin, o čemer pa bodo javnost pravočasno obvestili".

Stavkovni odbor je sicer izrazil pripravljenost na nadaljnja pogajanja, a pri tem ni opustil priprav na stavkovni dan. Za pogajalsko mizo bodo znova sedli v ponedeljek.

Vsako oviranje stavke ali pritisk na stavkajoče bo prijavljen

Pogajalska skupina stavkovnega odbora in pogajalci na delodajalski strani so v petek podpisali sporazum o izvajanju zakonskega minimuma v programih RTVS na dan stavke s prekinitvijo dela, so za STA povedali v Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS. Novinarji in drugi zaposleni na zavodu bodo stavkali na delovnih mestih in na javnih zborih zaposlenih, ki bodo v torek med 11.55 in 12.55 ter med 17. in 20. uro potekali pred poslopjem RTVS v Ljubljani ter v regionalnih centrih v Kopru in Mariboru. V Ljubljani bo tudi novinarska konferenca. Še natančnejši potek stavkovnega dne bo znan v ponedeljek.

V času stavke bo zagotovljen minimum delovnega procesa, ki je opredeljen v sporazumu. Stavkovni odbor je po navedbah koordinacije odločil, da informacije o stavki sodijo v programski minimum, saj je javni zavod dolžan informirati javnost o stanju in razlogih za stavko v ustanovi, ki je zavezana k uresničevanju ustavne pravice javnosti do obveščenosti.

Zaradi delodajalčevega oviranja preteklih stavk bodo tudi tokrat inšpektorat za delo pozvali, da potek stavkovnega dne ves dan spremlja na terenu. Vsako oviranje stavke ali pritisk na stavkajoče bodo prijavili in o tem obvestili javnost. Vse morebitne navedbe vodstva, da stavkajoči niso upravičeni do plačila na dan stavke, ter poskuse diskreditacije in dvome o zakonitosti stavke medtem vnaprej zavračajo in jih razumejo kot oviranje ustavno zagotovljene pravice do stavke in pritisk na stavkajoče.

Vse morebitne menjave, grožnje in spremembe planov v tednu pred stavko bodo razumeli kot pritisk, cenzuro in poskus oviranja stavke.