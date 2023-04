Predlog zakona za omejitev rabe tujk

Poslanci vladajoče italijanske stranke Bratje Italije so pripravili predlog zakona, s katerim si prizadevajo pred tujkami zaščititi italijanski jezik v javni upravi. Za uporabo izrazov, ki "ne sodijo v italijanski jezik" do 10.000 evrov kazni.

© Lanfranco Palazzolo / YouTube

Poslanci vladajoče italijanske stranke Bratje Italije so v petek pripravili predlog zakona, s katerim si prizadevajo pred tujkami zaščititi italijanski jezik v javni upravi. V skladu s predlogom bi tako javni organi in uradi lahko bili kaznovani z globami do 10.000 evrov za uporabo izrazov, ki "ne sodijo v italijanski jezik".

Predlog zakona je pripravilo 20 poslancev iz vrst skrajno desne stranke Bratje Italije, zdaj pa ga mora potrditi še parlament, v katerem imajo desnosredinske stranke jasno večino. Predlog zakona je bil sicer oblikovan po vzoru podobnih zakonov, sprejetih v Franciji in Španiji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

"Ne gre le za modno muho, anglofonija vpliva na celotno družbo. Razširjena uporaba angleščine v Evropi pa je sedaj še bolj paradoksalna v luči izstopa Velike Britanije iz Evropske unije," je zapisano v predlogu zakona, ki poziva k zaščiti in negovanju italijanskega jezika.

Predlog prav tako določa, da morajo biti vsa imena in kratice, ki se nanašajo na delovna mesta v podjetjih, ki delujejo v Italiji, zapisana v nacionalnem jeziku, tuje besede pa so dovoljene le, če jih ni mogoče prevesti.

Na pritisk v smeri rabe izključno italijanskega jezika v javnoupravnih zadevah je minuli teden v ločeni zadevi opozorila že senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc, ki je izpostavila, da morajo pripadniki slovenske manjšine v Italiji ob podaljšanju vozniškega dovoljenja doplačati 150 evrov in čakati dlje, če želijo imeti ime in priimek zapisan s šumniki slovenske abecede.