Izraelska vlada je odobrila predlog o ustanovitvi nacionalne garde. Opozicija opozarja, da bo garda delovala kot zasebna milica skrajno desnega ministra.

Izraelska vlada je v nedeljo odobrila predlog o ustanovitvi nacionalne garde v okviru ministrstva za nacionalno varnost, ki ga vodi Itamar Ben-Gvir. Skrajno desni minister je pojasnil, da se bo garda ukvarjala z "nujnimi scenariji, terorizmom in krepitvijo suverenosti". Opozicija medtem opozarja, da bo delovala kot njegova zasebna milica.

"Odbor, ki ga sestavljajo člani izraelskih varnostnih agencij, bo v 90 dneh predlagal, ali bo novo gardo vodila policija ali drug varnostni organ," je v izjavi sporočil urad predsednika vlade Benjamina Netanjahuja. Dodatne podrobnosti o ciljih in pristojnostih garde bo odbor določil v prihodnjih dveh mesecih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gardo bo po navedbah Ben-Gvirja sestavljalo približno 1800 pripadnikov, ki si bodo Izraelcem prizadevali "vrniti osebno varnost". Ben-Gvir, vodja ultranacionalistične Stranke judovske moči, je sicer predlog o ustanovitvi nacionalne garde postavil kot pogoj za njegovo privolitev v začasno ustavitev sprejemanja sporne vladne pravosodne reforme.

Vodja opozicije Jair Lapid je odločitev vlade o ustanovitvi garde že ostro obsodil in jo označil za "ekstremistično izmišljotino zablodelih ljudi". Ob tem je kritiziral tudi odločitev o zmanjšanju proračunskih sredstev drugih ministrstev "za financiranje Ben-Gvirjeve zasebne milice".

Nekdanji minister za javno varnost Omer Bar-Lev, ki se je lani zavzemal za ustanovitev nacionalne garde, pa je dejal, da se z nalogami, ki jih je Ben-Gvir naložil nacionalni gardi, že ukvarja obmejna policija.

"Misel, da bi zasebno milico ustanovil trapast minister, ki nima razumevanja in je bil obsojen zaradi podpore teroristični skupini in spodbujanja rasizma, je šokantna," je o Ben-Gvirju na Twitterju zapisal Bar-Lev. Ben-Gvir je bil namreč doslej več kot 50-krat obtožen zaradi spodbujanja nasilja ali sovražnega govora, leta 2007 pa je bil obsojen zaradi podpiranja teroristične skupine in spodbujanja rasizma.

