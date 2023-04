Donald Trump / V pričakovanju prihoda pred sodišče

Nekdanji ameriški predsednik se bo v torek na newyorškem kazenskem sodišču soočil z obtožnico v zvezi s spornim plačilom za molk pornografski igralki. Policija je na ulicah že napovedala okrepitve in zaprtje več cest.

Za torek so napovedani protesti podpornikov nekdanjega predsednika, udeležbo na njih so že napovedali kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Green in njej podobni skrajni republikanci

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se bo v torek na newyorškem kazenskem sodišču soočil z obtožnico v zvezi s spornim plačilom za molk pornografski igralki pred volitvami leta 2016. V pričakovanju protestov Trumpovih podpornikov je policija že napovedala okrepljeno prisotnost na ulicah Manhattna in zaprtje več cest, poročajo ameriški mediji.

Za torek so napovedani protesti podpornikov nekdanjega predsednika, udeležbo na njih so že napovedali kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Green in njej podobni skrajni republikanci.

Trumpovi podporniki v politiki in medijih trdijo, da gre za politični pregon, demokrati pa poudarjajo vladavino prava ter dejstvo, da gre za pregon državnega tožilstva New Yorka, v kar se zvezna politika ne sme vpletati.

V zgodovini ZDA doslej še nobenega bivšega ali aktualnega predsednika niso pripeljali na odvzem prstnih odtisov in fotografiranje za kartoteko po kazenski ovadbi.

Trumpa v New Yorku preiskujejo v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk leta 2016. Zaradi tega plačila, s katerim naj bi Trump zlorabil sredstva za kampanjo, je že bil obsojen njegov bivši odvetnik Michael Cohen.

Newyorški tožilec Alvin Bragg je z obtožnico proti Trumpu po mnenju poznavalcev odprl vrata za pregon nekdanjega predsednika v Georgii, kjer se pripravlja obtožnica zaradi sprevračanja izida predsedniških volitev, ločeni obtožnici pa sestavlja tudi posebni zvezni tožilec Jack Smith.

Trump, ki je napovedal kandidaturo na volitvah leta 2024, je že skušal vplivati na potek dogodkov z izjavo, da ga newyorški sodnik, ki obravnava primer, sovraži. Njegov odvetnik Joe Tacopina je na ameriški televiziji CNN skušal pogasiti požar in je dejal, da je sodnik povsem v redu in ni pristranski.

Anketa televizije ABC ugotavlja, da 45 odstotkov Američanov meni, da je kazenski pregon Trumpa v zvezi s spornim plačilom upravičen, 32 odstotkov jih meni, da ni, 23 odstotkov pa o tem nima mnenja.

Slaba novica za Trumpove obete na predsedniških volitvah je, da 40 odstotkov neodvisnih volivcev obtožnico podpira. Po anketi ima le 29 odstotkov Američanov pozitivno mnenje o Trumpu, vendar pa ima po drugi strani pozitivno mnenje o demokratskem predsedniku Joeju Bidnu le 32 odstotkov Američanov.

