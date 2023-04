Zmanjšanje proizvodnje nafte / Cene poskočile

Članice skupine proizvajalk nafte Opec+ so napovedale usklajeno zmanjšanje proizvodnje nafte od maja do konca leta

Članice skupine proizvajalk nafte Opec+ so v nedeljo napovedale usklajeno zmanjšanje proizvodnje nafte od maja do konca leta za okoli 1,6 milijona 159-litrskih sodov dnevno. Cene nafte so danes v azijskem trgovanju poskočile tudi za osem odstotkov, trenutno so pet odstotkov nad izhodišči.

Članice Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in nekatere druge proizvajalke na čelu z Rusijo, ki tvorijo skupino Opec+, so v nedeljo napovedale največje znižanje proizvodnje od začetka pandemije covida-19 leta 2020.

V obdobju od maja do konca leta bodo proizvodnjo zmanjšale za več kot 1,6 milijona sodov dnevno, od tega Rusija in Savdska Arabija za po 500.000, Irak za 211.000, Združeni arabski emirati za 144.000, Kuvajt za 128.000, Kazahstan za 78.000, Alžirija za 48.000 in Oman za 40.000 sodov.

Rusija je zmanjšanje proizvodnje za 500.000 sodov napovedala že februarja, potem ko sta EU in skupina G7 uvedli cenovno kapico za ruske naftne derivate.

ZDA so na drugi strani pozivale k povečanju proizvodnje, da bi zadostili rasti povpraševanja, med drugim ob ponovnem odprtju Kitajske, ki je največja porabnica nafte na svetu, po ukinitvi proticovidnih ukrepov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Cene nafte so danes poskočile. Po podatkih ameriškega medija Bloomberg so se povzpele tudi osem odstotkov nad petkove zaključne vrednosti. Trenutno so okoli pet odstotkov nad izhodišči.

Za sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba nekaj pred 8.30 po srednjeevropskem času odšteti 79,31 dolarja, kar je 3,64 dolarja oz. 4,81 odstotka več kot ob koncu trgovanja v petek.

Severnomorska nafta brent za dobavo junija se je podražila za 3,87 dolarja oz. 4,84 odstotka na 83,76 dolarja.

FCM1GGfMe20

j0GqksR_QG4

VM1KUVQ8Fms