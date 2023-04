Policija / Poostreni nadzor pravilne uporabe e-skirojev

Na Agenciji za varnost prometa voznike e-skirojev pozivajo, naj nosijo čelado in med vožnjo ne uporabljajo telefona ali slušalk

Policija bo do konca tedna poostreno nadzirala pravilno uporabo e-skirojev. Prav tako bodo nadzor izvajali redarji. Število e-skirojev na slovenskih ulicah se namreč povečuje, na Agenciji za varnost prometa pa voznike e-skirojev pozivajo, naj nosijo čelado in med vožnjo ne uporabljajo telefona ali slušalk, so sporočili z agencije.

Agencija bo v sodelovanju z zavodom Vozim v četrtek priredila tudi osrednji dogodek Prihodnost e-skirojev v Sloveniji, kjer bo obiskovalcem na voljo tudi poligon za trening varne uporabe e-skirojev.

Po podatkih agencije je bilo sicer lani zabeleženih 231 prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev, največ v mestih. Vozniki e-skirojev so sami povzročili 152 prometnih nesreč. V posledicah teh nesreč sta dva voznika umrla, 30 je bilo hudo, 166 pa lažje poškodovanih. Policija je lani ugotovila 727 prekrškov, ki so jih povzročili vozniki e-skirojev, izstopa pa nepravilna stran oziroma smer vožnje.

Letos pa je bilo po podatkih agencije v nesrečah udeleženih 20 voznikov e-skirojev, kar je po njihovih ocenah skrb vzbujajoče, saj se obdobje ugodnejšega vremena šele začenja.

Policija in agencija voznike e-skirojev naprošata, da tudi po dopolnjenem 18. letu starosti nosijo zaščitno čelado, saj ta precej zmanjša nevarnost za poškodbe obraza ali glave. Policist in redarji bodo v tem tednu preverjali predvsem, ali vozniki e-skirojev izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu, uporabljajo dovoljene prometne površine, vozniki, mlajši od 18 let, pa nosijo zaščitno čelado.

Pozorni pa bodo tudi na prepovedano uporabo slušalk ali mobilnega telefona med vožnjo. Nevarnost pa lahko predstavljajo tudi sami vozniki e-skirojev, saj jih drugi udeleženci v prometu zaradi njihove tihe vožnje, ozke silhuete ter njihove hitrosti ne vidijo, še dodajajo v agenciji.