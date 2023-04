Pariz / Na referendumu izglasovali prepoved izposoje električnih skirojev

Na javnem posvetovanju, ki ga je organizirala županja Pariza Anne Hidalgo, so se morali prebivalci mesta izreči za ali proti, pri čemer je bilo skoraj 90 odstotkov glasov proti

Parižani so se na nedeljskem referendumu prepričljivo zavzeli za prepoved izposoje električnih skirojev. Na javnem posvetovanju, ki ga je organizirala županja Pariza Anne Hidalgo, so se morali prebivalci mesta izreči za ali proti, pri čemer je bilo skoraj 90 odstotkov glasov proti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Rezultat referenduma pomeni, da bo Pariz, ki je nekoč veljal za pionirja pri sprejemanju storitev električnih skirojev, postalo edina večja evropska prestolnica, ki bo prepovedala te široko razširjene naprave, rezervirane prek aplikacij, kot je Lime, navaja AFP.

"Srečni smo. Za to smo se borili več kot štiri leta," je dejal soustanovitelj dobrodelne organizacije Apacauvi, ki zastopa žrtve nesreč z električnimi skiroji, Arnaud Kielbasa.

Kielbasa, čigar žena je bila poškodovana, potem ko jo je zbil voznik električnega skiroja, je opozoril, da električni skiroji povzročajo nervozo med Parižani. "Vsi Parižani pravijo, da so nervozni na pločnikih in na cestah. Povsod je treba biti pozoren. Zato so glasovali proti njim," je pojasnil za AFP.

Ponudniki najemniških električnih skirojev trdijo, da so neupravičeno izpostavljeni kot odgovorni za pogosto kaotično naravo pariških ulic, kjer županja Hidalgo od prihoda na oblast leta 2014 zagovarja kolesa in druge oblike prevoza, ki ne povzročajo škodljivih izpustov.

Njena administracija je leta 2018 z odprtimi rokami sprejela ponudnike električnih skirojev, vendar je od takrat postopoma poostrila predpise; med drugim je vzpostavila določena parkirna območja, omejila najvišjo hitrost in omejila število ponudnikov. Vendar ti ukrepi niso prepričali Parižanov, ki se pogosto pritožujejo zaradi brezobzirne vožnje - občasno pod vplivom alkohola - ter nereda na pločnikih, poroča AFP.

Številne nesreče s smrtnim izidom so izpostavile tudi nevarnosti teh vozil, ki jih po trenutni ureditvi lahko najamejo že 12-letniki.

Pariška županja je zatrdila, da bo spoštovala odločitev volivcev. Po pričakovanjih Hidalgo z 31. avgustom tako ne bo podaljšala pogodb o upravljanju s tremi mestnimi prevozniki - kalifornijskim Lime, amsterdamskim Dott in berlinskim Tier.

Izid referenduma ne bo vplival na električne skuterje v zasebni lasti, ki jih je bilo po podatkih francoskega ministrstva za promet lani po vsej državi prodanih 700.000. V Franciji se z najetimi e-skuterji vsak dan opravi približno 100.000 voženj v približno 200 mestih, še navaja AFP.