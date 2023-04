Trump na sodišču / »Naše sporočilo razgrajačem je jasno – obnašajte se«

Nekdanji ameriški predsednik se bo danes na državnem kazenskem sodišču soočil z obtožnico v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk pred volitvami 2016

Trump svoje popotovanje s Floride s pridom izkorišča za predsedniško kampanjo pred volitvami prihodnje leto.

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek ob izjemni spremljavi ameriških medijev priletel s Floride v New York, kjer se bo danes na državnem kazenskem sodišču soočil z obtožnico v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk pred volitvami 2016. Vsebina obtožnice javnosti sicer še ni znana.

Razen ameriških televizij in drugih novinarjev, ki so spremljali praktično vsak Trumpov korak iz Mar a Laga na Floridi do zasebnega letala, ki ga je poneslo do letališča LaGuardia v New Yorku, ob poti ni bilo veliko ljudi, poročajo ameriški mediji.

Tudi pred njegovo newyorško stolpnico na 5. aveniji, kjer bo prenočil, ni bilo njegovih podpornikov ali nasprotnikov. Bile pa so policijske barikade in številni novinarji.

Trump svoje popotovanje s Floride s pridom izkorišča za predsedniško kampanjo pred volitvami prihodnje leto. Svetovalec Jason Miller je dejal, da so, odkar je prišla na dan novica o obtožnici, zbrali sedem milijonov dolarjev donacij.

Republikanska kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Greene za zjutraj organizira protestni shod v podporo Trumpu na jugu Manhattna. "Naše sporočilo razgrajačem je enostavno in jasno - obnašajte se," pa je v pričakovanju prihoda Trumpovih podpornikov dejal župan New Yorka Eric Adams, ki je pri tem poimensko navedel Taylor Greene.

Veliko vprašanje je, koliko ljudi bo sploh prišlo na protest na Manhattan. Trump v New Yorku ni priljubljen, njegovi privrženci pa se nedvomno želijo izogniti pregonom, podobnim tistim, ki so sledili napadu na kongres 6. januarja 2021.

Sodnik Juan Merchan je zavrnil prošnje številnih medijev, da bi danes prenašali dogajanje iz sodne dvorane. Trumpu bodo na sodišču med drugim odvzeli prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko.

Trumpa v New Yorku med drugim preiskujejo v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk leta 2016. Zaradi tega plačila, s katerim naj bi Trump zlorabil sredstva za kampanjo, je že bil obsojen njegov bivši odvetnik Michael Cohen.

Obtožnica v New Yorku je sicer le ena od trenutnih Trumpovih pravosodnih preglavic. V Atlanti se tožilka še odloča, ali bo sprožila kazenski pregon bivšega predsednika in sodelavcev zaradi poskusov spreminjanja izida predsedniških volitev 2020. Posebni tožilec Jack Smith pa na zvezni ravni vodi dve preiskavi, ki se lahko končata s kazensko ovadbo, in sicer eno v zvezi z odtujitvijo zaupnih dokumentov iz Bele hiše, drugo pa glede spodbujanja k napadu na kongres.

