Je umetna inteligenca nevarna? / Biden: »To bomo še videli. Lahko se zgodi.«

Ameriški predsednik je prepričan, da umetna inteligenca lahko pomaga, vendar moramo paziti tudi na tveganja

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek povedal, da še ni jasno ali je lahko umetna inteligenca nevarna, vendar pa je tehnološka podjetja pozval, naj zagotovijo varnost svojih izdelkov, preden jih dajo na voljo za javno uporabo.

Biden se je s svojimi svetovalci za znanost in tehnologijo sestal glede tveganj in priložnosti, ki jih hiter napredek na področju umetne inteligence predstavlja za posamezne uporabnike in nacionalno varnost.

"Umetna inteligenca lahko pomaga pri reševanju nekaterih zelo težkih izzivov, kot so bolezni in podnebne spremembe, vendar moramo paziti tudi na tveganja za našo družbo, gospodarstvo in nacionalno varnost," je Biden povedal skupini, v kateri so akademiki ter direktorji podjetij, kot sta Microsoft in Google.

Umetna inteligenca je v zadnjih mesecih v ospredje nacionalnih in svetovnih pogovorov stopila po objavi priljubljenega robota ChatGPT AI, ki je pomagal sprožiti tekmo med tehnološkimi velikani na tem področju. Hkrati je sprožil etične in družbene pomisleke glede tehnologije, ki lahko ustvarja prepričljivo prozo in druga besedila.

Bela hiša je sporočila, da je Biden srečanje o umetni inteligenci izkoristil za razpravo o pomenu zaščite pravic in varnosti za zagotovitev odgovornih inovacij in ustreznih zaščitnih ukrepov ter za ponoven poziv kongresu, naj sprejme zakonodajo za zaščito otrok in omejitev zbiranja podatkov s strani tehnoloških podjetij.

Bidnova vlada je lani predstavila vrsto daljnosežnih ciljev, namenjenih preprečevanju škode, ki jo povzroča razvoj sistemov umetne inteligence, vključno s smernicami za zaščito osebnih podatkov ljudi in omejevanje nadzora.

Bidnov Svet svetovalcev za znanost in tehnologijo, znan kot PCAST, sestavljajo strokovnjaki s področja znanosti, inženirstva, tehnologije in medicine, sopredseduje pa mu direktor Urada Bele hiše za znanstveno in tehnološko politiko Arati Prabhakar.

Na vprašanje, ali je umetna inteligenca nevarna, je Biden v torek odgovoril: "To bomo še videli. Lahko se zgodi."

