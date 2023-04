»Starši morajo zagotoviti, da se otrok dobro pozdravi, preden se vrne v vrtec ali šolo«

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal smernice za vključitev otroka v vrtec ali šolo po preboleli nalezljivi bolezni

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal smernice za vključitev otroka v vrtec ali šolo po preboleli nalezljivi bolezni. Pri preprečevanju okužb v vrtcih in šolah je ključna vloga staršev, ki morajo zagotoviti, da se otrok dobro pozdravi, preden se vrne med vrstnike, so poudarili na NIJZ.

Pomembno je tudi, da so otroci, ki obiskujejo vrtec oz. šolo, pravočasno cepljeni proti boleznim, v skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili, so dodali.

Vrtci in šole so dolžni zagotoviti ustrezne sanitarno higienske pogoje in higiensko vzdrževanje objektov in prostorov, kjer se zadržujejo otroci. Kadar otrok nenadno zboli v šoli ali vrtcu in obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen, mu je treba do prihoda staršev omejiti stike z drugimi otroki, so pojasnili.

Opozorili so tudi, da je težko preprečiti širjenje virusnih okužb, ki se prenašajo po zraku, kot so prehladna obolenja, gripa in črevesne virusne okužbe. Zato je treba starše spodbujati, da ukrepajo po navodilih zdravnika in otroke obdržijo doma, ko kašljajo, kihajo, imajo drisko, vročino, izpuščaj, dokler ne preneha njihova kužnost. Prav tako lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če dosledno upoštevajo priporočila tudi glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi.

Na NIJZ še svetujejo, naj starši vrtcu oziroma šoli pred ponovno vključitvijo otroka po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi predložijo izjavo, da je otrok zdrav oziroma ne prenaša okužbe ali nalezljive bolezni.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

NIJZ je izdal tudi priporočila za zaščito zdravja v sezoni okužb dihal. Kot učinkovito zaščito pred težjim potekom bolezni so izpostavili cepljenje, ob znakih tovrstnih okužb pa svetovali, naj oseba ostane doma.

Cepljenje proti covidu-19 je enostaven in učinkovit ukrep za zaščito pred težko obliko covida-19. Poživitveni odmerek s posodobljenim cepivom je priporočljiv za osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni, pri katerih je minilo vsaj tri mesece od zadnjega cepljenja ali prebolelega covida-19, so pojasnili.

Cepljenje proti gripi je treba opraviti jeseni in se priporoča vsem prebivalcem, še zlasti skupinam z večjim tveganjem za težji potek bolezni in osebam, ki so izpostavljene pri delu kot so npr. zdravstveni delavci. Pri starejših osebah in kroničnih bolnikih je hkrati s cepljenjem proti gripi priporočljivo opraviti tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, so dodali.

Ob tem so še poudarili, da je pomembno zadrževanje osebne razdalje, pogosto umivanje rok, izogibanje dotikanju obraza, upoštevanje higiene kašlja in kihanja, učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov, izogibanje tesnemu stiku z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal in čiščenje površin ter predmetov. Če oseba postane nahodna ali hripava, občuti bolečine v žrelu, jo boli glava, mišice ali sklepi, izgubi voh in okus ali si izmeri povišano telesno temperaturo, naj ostane doma.

Osebam, ki spadajo v ranljive skupine prebivalstva, so svetovali tudi pravilno uporabo mask v okoljih z večjim tveganjem za okužbe dihal.