Čeferin / »Razbiti moramo mit, da privatizacije nogometa ni mogoče ustaviti«

Prvi človek Uefe, slovenski odvetnik Aleksander Čeferin, je opozoril pred naraščajočimi razlikami v nogometu

© Uroš Abram

Evropska nogometna zveza Uefa se je v Lizboni sestalo na volilnem kongresu, na katerem so predstavniki 55 državnih nogometnih zvez s stare celine volili predsednika za prihodnja štiri leta. Edini kandidat je bil sedanji prvi človek Uefe, slovenski odvetnik Aleksander Čeferin, ki je v nagovoru delegatom opozoril pred naraščajočimi razlikami v nogometu.

Potrditev Čeferina je zbila golj formalnost, saj je že od 6. januarja, ko je potekel rok za vlaganje kandidatur, jasno, da na volitvah ne bo imel protikandidata. Ob mirni tekmi za vodenje Uefe pa se Čeferin sooča z veliko bolj razburljivim dogajanjem v nogometnem svetu, na kar je v svojem govoru opozoril tudi 55-letni odvetnik.

Čeferin je izpostavil vse večje razlike med majhnimi in velikimi, med bogatimi in revnimi v nogometu. Kot je dejal, je zato naloga vseh nogometnih deležnikov, da poskrbijo za ravnotežje, potrebno za vzdržni razvoj nogometa.

"Soočamo se z vse hitrejšo globalizacijo in vsem, kar to prinaša. Tako koristi kot tveganja," je dejal Čeferin in dodal, da "nikoli ne smemo pozabiti, da je nogomet javna dobrina, ena zadnjih, ki ni privatizirana".

Pri tem se prvi mož Uefe ni mogel izogniti pobudam nekaterih najbogatejših evropskih klubov za novo tekmovanje, tako imenovano super ligo. Pobudnike tega tekmovanja je Čeferin primerjal z volkom iz zgodbe o Rdeči kapici. "Oni zdaj trdijo, da želijo rešiti nogomet. Dobro je, da še nihče ni umrl od sramu," je dejal.

"Pri tem projektu gre za drugačno ideologijo od naše. Takšno, ki postavlja cinizem nad moralo, sebičnost nad solidarnostjo, pohlep namesto dobrohotnosti, zagledanost vase namesto odprtosti do drugih, lastne interese nad altruizmom. Sramotne laži nad resnico," je dejal.

Kot je ob tem zatrdil Čeferin, Uefin model temelji predvsem na športnih dosežkih. "V našem svetu dosežki nimajo cene. Dosežkov ni mogoče terjati. Ni jih mogoče kupiti. Možno si jih je prigarati, sezono za sezono, na igrišču in izven njega. Na tej celini ni prostora za kartele," je dejal.

"Če obstaja ena stvar, ki je ne smemo nikoli pozabiti, je da nogomet je in bo vedno ostal šport ljudi. Razbiti moramo mit, da je privatizacija nogometa proces, ki ga ni moč ustaviti," je dodal. Ob tem je dodal, da je naloga vseh v Uefi, da interesi nogometa nadvladajo interese nekaj posameznikov.

Čeferin, ki je prvi mandat dobil 14. septembra 2016, bo po današnji potrditvi novega mandata na vrhu Uefe krovno celinsko zvezo vodil do leta 2027.

Volitve so predvidene kot zadnja točka današnjega kongresa, ki se je začel ob 10. uri po slovenskem času in ki se bo predvidoma končal okoli 14. ure. Ob tem bodo volili tudi izvršni odbor, v katerem bo najmanj ena ženska. Tudi člani IO bodo dobili štiriletni mandat, le en član dvoletnega.

Volili bodo tudi svoja predstavnika, dva podpredsednika, za svet Mednarodne nogometne zveze Fife, in sicer za štiriletni mandat. Enega na predlog štirih britanskih zvez, enega pa na predlog preostalih članic Uefe. Ob tem bodo volili še enega člana sveta Fife za štiriletni in enega za dvoletni mandat.

Ključne točke dnevnega reda so še poročilo predsednika in izvršnega odbora ter Uefine administracije za 2021/22, finančno poročilo za 2021/22 ter proračun za 2023/24.

Dogajanje v Lizboni se je začelo že v torek s sejo izvršnega odbora Uefe. Na njem so izbrali gostitelja za žensko EP 2025. To je Švica.

