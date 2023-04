Zahteva za takojšen preklic prepovedi dela Afganistank

Združeni narodi (ZN) so prepoved dela obsodili kot kršenje neodtujljivih temeljnih človekovih pravic žensk

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v sredo od talibanskega režima zahteval takojšen preklic prepovedi dela Afganistank za Združene narode v Afganistanu. Prepoved je obsodil kot kršenje neodtujljivih temeljnih človekovih pravic žensk.

Združeni narodi so v torek sporočili, da je talibanska vlada prepoved dela Afganistank za nevladne organizacije razširila še na misije in agencije Združenih narodov v Afganistanu, v katerih med 600 ženskami dela 400 Afganistank. Skupno za ZN v državi dela 3900 ljudi, od tega 3300 Afganistancev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Koordinator ZN za humanitarne zadeve v Afganistanu Ramiz Alakbarov je opozoril, da talibani s prepovedjo kršijo ustanovno listino ZN. Za AFP je izpostavil, da nobene oblasti ne morejo določati ZN, koga lahko zaposlijo. "Glede tega ne bo izjem," je poudaril. Opozoril je, da bodo v času, ko se Afganistan sooča z najhujšo humanitarno krizo na svetu, omejitve pomenile oviro pri zbiranju donacij za prebivalce.

"Po odločitvi, ki afganistanskim ženskam prepoveduje delo za nevladne organizacije, je ta odločitev še ena žalitev za temeljne pravice žensk in dodatno spodkopava dostavo humanitarne pomoči po vsej državi," pa je bila kritična izvršna direktorica Sklada ZN za otroke (Unicef) Catherine Russell. Oblasti v Afganistanu je pozvala, naj odločitev prekličejo in razveljavijo vse ukrepe, ki omejujejo pravice žensk in deklet do dela, izobraževanja in svobode gibanja.

AFP dodaja, da ostaja nejasno, kakšen bo dolgotrajen učinek kršenja ustanovne listine, da pa so Združeni narodi vsem zaposlenim Afganistancem, tako ženskam kot moškim, naročili, naj do nadaljnjega ne hodijo v službo.

Varnostni svet ZN bo vprašanje obravnaval danes za zaprtimi vrati.

Talibani, ki so od vrnitve na oblast v letu 2021 na podlagi stroge razlage islama ženskam odvzeli vrsto pravic, med drugim do univerzitetnega izobraževanja in dela v vladnih službah, so jim delo v nevladnih organizacijah prepovedali decembra lani, ker da ne spoštujejo islamskih pravil oblačenja. Kasneje so jim dovolili delo v zdravstvu.

V globoko konservativnem in patriarhalnem Afganistanu so sicer ženske ključnega pomena pri pomoči ženskam.

