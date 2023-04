Neonacisti v Sloveniji / Še vedno prisotni

Družba bi najraje pozabila na neonaciste v rumenih jopičih in njihove podpornike, a ti se vztrajno še naprej organizirajo

Branko Grims s predstavniki Slovenske demokratske mladine Kranj: Karin Planinšek in neonacista Žan Žalec ter Mario Zdravković. / Foto: Instagram Žana Žalca

»Hitler je heroj.«

»Pokažimo policiji, kaj si mislimo o njej! Domoljubi, čas je, da se oborožimo, čas je za ulico!«

»Tanja Fajon psica, ki jo je potrebno likvidirati.«

»90% punc med 15 in 25 letom podpira najbolj grozljive ideje kulturnega marksizma. In svojo izdajo bodo morale plačati.«

»Če kje srečate ta stvor, nadlegujte jo po mili volji! Danes objavim še njen naslov in naslove glavnih protagonistov petkovih politkolesarjev. Naj se sezona nadlegovanja začne!«

»Lej golazen ste, golazen boste ostal, dokler se vas ne spuca.«

»A mi bo narod hvaležen če 5.11 potegnem z avtomatom čez Prešerca (Brejvik style)?«

To so zapisi enega od slovenskih neonacistov. Če bi šlo za osamljen primer, bi lahko rekli: ta oseba potrebuje strokovno opazovanje, z varnostnega in psihiatričnega vidika. Vendar Urban Purgar, znan po nasilništvu in javnih grožnjah, ni sam v svojih prepričanjih. Za časa prejšnje Janševe vlade, ko so nastali navedeni zapisi na družbenih omrežjih, so se organizirali kot še nikoli dotlej. Paradirali so po ulicah Ljubljane, poskušali spodbuditi nasilje na mirnih protivladnih protestih, propagirali stališča stranke SDS, nadlegovali ljudi, grozili predstavnikom civilne družbe in pri vsem tem uživali podporo premiera Janeza Janše, kulturnega ministra Vaska Simonitija, notranjega ministra Aleša Hojsa, državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča in generalnega direktorja policije Antona Olaja.