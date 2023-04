Omejitev na dva mandata?

Stranka Pirati zbira podpise za omejitev županskih mandatov

Zoran Janković je leta 2022 dobil že peti županski mandat

© Uroš Abram

»Župani, ki verižijo mandate drugega za drugim, so velik problem slovenskega političnega prostora. V dolgih letih vladanja številnim uspe spremeniti politično, poslovno in birokratsko okolje občine tako, da prične služiti interesom njihovih prijateljev, družin in najpomembneje – njihovi ponovni izvolitvi,« poudarjajo v stranki Pirati, kjer želijo s spremembo zakona o lokalnih volitvah omejiti mandat županov na največ dva zaporedna mandata. Do 1. junija bodo skušali zbrati 5000 overjenih podpisov volivk in volivcev, ki so potrebni za vložitev sprememb zakona v zakonodajni postopek.