Nekdanji predsednik / Pahor bo Mastercard influencer

Borut Pahor je sprejel ponudbo, da nastopa v videopodkastu, za kar bo prejemal honorar

Zgolj navidezno se je bivši predsednik republike nekaj mesecev po preteku dveh mandatov zapletel v skušnjavo in po novem postaja podjetnik. Kaj pa, če se je zgolj samorealiziral? Borut Pahor je sprejel ponudbo, da nastopa v videopodkastu na Mastercard® podkastu navdiha, za kar bo prejemal honorar. Dejstva, da se želi monetizirati in unovčiti svojo instagramsko in družbeno pojavnost, za spremembo niti ne skriva, ampak svojo namero prizna zelo naravnost: »Ko sem končal politično kariero, sem se spraševal, kaj naj z družbenimi omrežji. Do tedaj so mi služila kot bližnjica do volivcev. Tega zdaj ne potrebujem več. Za zabavo mi pa tudi ni do tega. V tem hipu zato razmišljam o možnostih monetizacije oz. komercializacije.«

Kul uradni sponzor in modni obraz

Pahor je za svojo hitro monetizacijo izbral podjetje Mastercard, da bi bila stvar prepričljivejša in bolj neposredno povezana z bančnim računom. Kot pravi sam v marketinškem intervjuju, se mu je zdelo »precej kul, da se je kot prvi uradni sponzor ponudil«, zato je prejel vodenje oddaj v upanju, da bo postal nekakšna spletna verzija Zvezdane Mlakar. Honorar naj bi prejel za deset oddaj. Zanimanje Mastercarda zanj mu je bilo všeč, kajti »želel sem znamko, ki je znana in ima izdelan imidž perfektnosti ter globalnosti«.

Da ne bi napak pomislili na sprejemanje nespretnih odločitev, nas je brž pomiril in razložil, da ima ponudb veliko. Tudi takšne, ki odlično pristojijo njegovi dolgi politainment karieri: »Mimogrede, prva je prišla iz modne industrije že lani poleti, da bi bil eno leto njihov modni obraz«.

Končno je nedavno uspel na dražbi monetizirati svojo staro katrco, za katero je z verižnimi dražbami na koncu iztržil 260.093,94 evrov. Sicer v dobrodelne namene, ampak jasno, da je s tem predvsem ustvarjal reklamo zase.

Avtentična politična bit

Seveda smo opazili, da zadnjih deset let predsedovanja državi gradi predvsem svojo blagovno znamo, zato dr. Dejan Verčič, ki bi mu bilo škoda, če tega ne bi storil in bi mu cela država morala iskati službo, končno ne bo razočaran. Obstaja pa tudi praktična plat komercializacije. Nenazadnje se je Pahor kot predsednik vlade pred leti študentom potožil, da s 3000 evri na mesec svoje plače ne more preživeti, zaradi česar živi od prihrankov. Zdaj prejema nadomestilo v višini 5000 evrov in ob nesporni poslovni žilici so postale skrbi za monetizacijo preteklega političnega dela očitno odveč. V nekem temeljnem smislu se Verčič kot komunikolog celo moti, kajti državljani so mu celih deset let že iskali in tudi našli službo.

Ker sem v času dveh mandatov zaman dokazoval, da je Pahorjeva politična pojavnost neiskrena, saj skozi forme medijsko podprtega populizma skrbi predvsem za lastno promocijo in zaščito, novinarji pa ga pretežno ščitijo na vsakem koraku, lahko morda monetizirani predsednik bolje pojasni dogajanje za nazaj. V filozofiji obstaja teorija osebne istovetnosti, ki pravi, da je identiteto osebe ustvarja časovna kontinuiteta posamičnih stanj, kot so prepričanja, želje in spomini. Naš sedanji jaz je seštevek naših preteklih ravnanj in izkušenj, ki oblikujejo sedanje stanje. Filozofsko idejo so skozi zgodovino raziskovali različni filozofi, med drugim John Locke, David Hume in Derek Parfit. Njej vzporeden je koncept avtentičnosti, ki pravi tudi, da človekovega pravega jaza ali resnične narave ni mogoče skrivati ali zatirati v nedogled in da se bo sčasoma razkrila.

Monetizacija Pahora po Pahorju

Resnica Pahorjeve politične biti je torej nekaj, česar kot temeljne narave ni mogoče zanikati ali prikriti, kot je predsednik to želel početi z nenehnim maskiranjem svojih ravnanj, vrednot in prepričanj v nekakšno skrb za dobrobit naroda, ker da je »predsednik vseh«. Na koncu bo resnica prišla na dan.

Po eni strani mu je njegov flirtajoči populizem omogočil, da si kupuje mir pri Janezu Janši in pridobi glasove desnice, kar bo zdaj kot model uspešno moniteziral tudi Pahor po Pahorju, ki sliši na ime Anže Logar. Po drugi ga je pripeljal do opisane monetizacije, ki jo navdušeno priznava kar sam. S tem je še najbolj nejevernim Tomažem mimogrede razkril, v kaj je bilo usmerjeno njegovo politično poslanstvo. Inherentno napredovanje k samouresničenju skozi samorazkritje pa skozi teorije avtentičnosti, kot jih je razvijal filozofski eksistencializem, lahko pomeni predvsem, da Pahor svojo pristno naravo za nazaj razume kot monetarno – to je tisto, kar mu daje občutek celovitosti in izpolnjenosti, nikakor ne narodov blagor.

Dolguje jim burek

Povedano drugače: iz podob kralja instagrama pač ni mogoče izcimiti ničesar drugega kot kralja instagrama. Tovrstna izbira ni bila naključna in akcidentalna, njegov politainment ni bil način osebne promocije, ampak politični program, realiziran s pomočjo medijsko podprte pojavnosti. Ljudstvo ga je kot kralja instagrama oboževalo in celih deset pestovalo svojega influencerja. Povzdignilo ga je v ikono izmerljivo najbolj popularnega politika zadnje dekade in novinarji so mu pisali hvalnice ter ga promovirali na tisoč načinov. Zdaj se bo pač tudi z njihovo pomočjo tržil, zato lahko zgolj upamo, da jim bo kdaj plačal burek.

Kot razkriva Dnevnik, edinole KPK še ne ve, ali to v formalnopravnem smislu sme storiti. Kako da ne, saj je vendar kot predsednik vseh bil predvsem influencer vseh.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**