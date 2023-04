Salvini / »S Slovenijo se moramo dogovoriti, da bo delala, kar mora«

Namestnik italijanskega predsednika vlade poziva Slovenijo k ponovnemu sprejemanju migrantov, vrnjenih iz Italije. V nasprotnem primeru bo Italija po njegovih besedah prisiljena uvesti nadzor na meji.

Matteo Salvini, italijanski minister

© EU / Evropski parlament / Flickr

Namestnik italijanskega premierja ter minister za promet in infrastrukturo Matteo Salvini je danes dejal, da bi morala Slovenija znova začeti sprejemati migrante, ki so nezakonito prečkali italijansko-slovensko mejo. V nasprotnem primeru bo Italija po njegovih besedah prisiljena uvesti nadzor na meji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"S Slovenijo se moramo dogovoriti, da bo delala, kar mora in kar je že počela v preteklosti," je dejal Salvini v zvezi s položajem migrantov v Furlaniji - Julijski krajini, ki je v Italiji vstopna točka za migrante s t. i. zahodnobalkanske migracijske poti.

Ob srečanju ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki je tedaj opravljala tudi naloge notranje ministrice, z italijanskim notranjim ministrom Matteom Piantedosijem v Stockholmu konec januarja so z notranjega ministrstva sporočili, da Slovenija in Italija vračanje oseb, ki so nezakonito prestopile mejo, izvajata na podlagi sporazuma o prevzemu oseb na državni meji, sklenjenega med obema vladama. Ministra sta tedaj ugotovila, da se ta sporazum izvaja.

Notranji minister Boštjan Poklukar naj bi sicer ta četrtek odpotoval v Rim na srečanje s Piantedosijem.

Po podatkih slovenskega notranjega ministrstva je Slovenija leta 2022 v Italijo vrnila 58 oseb, sprejela pa 65. Leta 2021 je bilo iz Slovenije v zahodno sosedo vrnjenih 30 oseb, sprejetih od tam pa 26. Še leto pred tem pa je Slovenija v Italijo vrnila 32 ljudi, sprejela pa jih je 1116.

Sodišče v Rimu je sicer januarja 2021 razsodilo, da gre za nezakonito prakso. V prvi tovrstni sodbi je ocenilo, da neformalna vračanja v Slovenijo sprožajo verižno reakcijo, saj slovenske oblasti migrante predajo hrvaškim, te pa jih vračajo v Bosno in Hercegovino. To pa po presoji sodišča predstavlja kršenje italijanske zakonodaje, italijanske ustave, listine EU o temeljnih pravicah ter omenjenega dvostranskega sporazuma s Slovenijo.

Zunanja ministra Tanja Fajon in Antonio Tajani sta o tem, kako bi lahko slovenska in italijanska policija sodelovali pri soočanju z nezakonitimi migracijami na zahodnobalkanski migracijski poti, zlasti po vstopu Hrvaške v schengen, letos govorila že večkrat. Slovenija je pripravljena sodelovati z Italijo pri zaščiti meje.

Na slovensko-italijanski meji sicer že nekaj časa delujejo mešane slovensko-italijanske policijske patrulje. Njihove dejavnosti med drugim vključujejo kontrolo vlakov, avtobusov in osebnih vozil, ki prečkajo mejo med državama. Za izboljšanje izmenjave informacij je Slovenija februarja v Rim poslala tudi policijskega atašeja.