Anketa / SDS dohitela Svobodo

Janševa in Golobova stranka izenačeni s približno enako podporo

Premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob ter predsednik SDS Janez Janša

© Borut Krajnc

Po mesečni anketi Dela, ki jo za časnik izvaja Mediana, se trend padanja podpore Gibanju Svoboda in naraščanja podpore SDS nadaljuje. V aprilski anketi sta tako stranki praktično izenačeni, za SDS bi glasovalo 23,3 odstotka vprašanih, za Gibanje Svoboda pa 23 odstotkov. Obenem še naprej pada tudi zadovoljstvo z delom vlade.

Medtem ko je SDS podpora v zadnjih mesecih postopoma naraščala, je Gibanju Svoboda padala. Najboljši izid je največja vladna stranka dosegla decembra lani, ko bi zanjo glasovalo 34,1 odstotka vprašanih in ko je za več kot 15 odstotkih točk presegala priljubljenost SDS. V tokratni anketi pa bi Gibanju Svoboda dala glas skoraj tretjina manj sodelujočih, kažejo rezultati ankete. Na vprašanje, katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, je tako največ sodelujočih odgovorilo, da SDS, in sicer 23,3 odstotka (marca 21,6 odstotka). Da bi volili Gibanje Svoboda, pa je odgovorilo 23 odstotkov (marca 26,8 odstotka).

Stranko SD bi volilo 6,2 odstotka (marca 7,2), NSi 5,6 odstotka (marca šest), Levico pa 5,1 odstotka (marca štiri). Pod parlamentarnim pragom bi se zvrstile SNS (2,4), Piratska stranka (1,7), Resnica (1,6), SLS (1,6), Vesna (1,5), Naša prihodnost (0,9), Naša dežela (0,9) in Konkretno (0,5).

1. SDS - 23,3 %

2. Gibanje Svoboda - 23 %

3. SD - 6,2 %

4. NSi - 5,6 %

5. Levica - 5,1 %

Da bi volili drugo stranko, je odgovorilo 0,4 odstotka vprašanih. 14,4 odstotka vprašanih je odgovorilo z ne vem, osem odstotkov jih je odgovorilo, da ne bi volili nobene, 1,4 odstotka jih na vprašanje ni želelo odgovoriti, 1,7 odstotka pa bi jih oddalo prazno glasovnico.

Delo vlade je negativno ali zelo negativno ocenilo 45 odstotkov vprašanih (marca 35,6), pozitivno ali zelo pozitivno pa 25,8 odstotka vprašanih (marca 30,5). Za oceno srednje se je tokrat odločilo 27,3 odstotka vprašanih (marca 30,3). Srednja ocena dela vlade je z 2,82 padla na 2,63.

Tudi srednja ocena dela državnega zbora je znova padla, in sicer z 2,79 v marcu na 2,68. Delo državnega zbora v zadnjem mesecu sicer kot pozitivno ali zelo pozitivno ocenjuje 21,1 odstotka vprašanih, kot negativno ali zelo negativno pa 40,3 odstotka vprašanih.

Najbolj priljubljena politika Anže Logar in Nataša Pirc Musar

Na barometru priljubljenosti politikov je vodilnega Anžeta Logarja, sicer poslanca SDS in poraženca v drugem krogu predsedniških volitev, dohitela njegova tedanja tekmica, predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ta mesec imata oba oceno 3,16.

Na tretjem mestu ostaja minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Prejšnji mesec četrtouvrščeni predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je zdrsnil na sedmo mesto. Pred njega so se uvrstili gospodarski minister Matjaž Han, pravosodna ministrica Dominka Švarc Pipan in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Raziskavo je za časnik Delo izvedla Mediana med 3. in 7. aprilom, v njej je sodelovalo 707 polnoletnih prebivalcev, ki predstavljajo reprezentativen vzorec za Slovenijo.