Rusija / »Raketa je natančno zadela navidezno tarčo«

Rusija testno izstrelila novo medcelinsko balistično raketo

Ruska vojska je v torek izvedla testno izstrelitev napredne medcelinske balistične rakete, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da je bila izstrelitev uspešna. Do preizkusa novega orožja prihaja nekaj tednov po tem, ko je Rusija prekinila sodelovanje v zadnjem preostalem sporazumu o nadzoru jedrskega orožja z ZDA.

Rusko obrambno ministrstvo je v izjavi sporočilo, da je "bojna posadka v torek uspešno izstrelila medcelinsko balistično raketo (ICBM) s pomočjo mobilnega zemeljskega raketnega sistema" s testnega poligona Kapustin Jar v regiji Astrahan.

"Vadbena bojna glava rakete je nato natančno zadela navidezno tarčo na poligonu Sari-Šagan v Kazahstanu," so dodali.

"Vadbena bojna glava rakete je natančno zadela navidezno tarčo na poligonu Sari-Šagan v Kazahstanu."



Rusko obrambno ministrstvo

Rusko ministrstvo sicer ni točno navedlo vrste rakete, ki so jo testirali, vendar je sporočilo, da je bil namen vaje "preizkus napredne bojne opreme". Dodali so, da je izstrelitev "omogočila potrditev pravilnosti zasnove vezja in tehničnih rešitev, uporabljenih pri razvoju novih strateških raketnih sistemov".

Ruski predsednik Vladimir Putin je februarja oznanil, da naj bi Rusija še letos testirala nov tip medcelinske rakete sarmat. Ta lahko nosi več jedrskih bojnih glav in spada med ruske rakete naslednje generacije, ki jih je Putin označil za "nepremagljive".

Ruski preizkusi orožja sledijo prekinitvi sodelovanja Rusije v pogodbi Novi Start, s katero sta se Rusija in ZDA dogovorili o vzajemnem omejevanju strateške jedrske oborožitve in predstavlja zadnji dvostranski sporazum te vrste med glavnima jedrskima velesilama in nekdanjima tekmicama iz hladne vojne.

Putin je sicer poudaril, da Rusija s tem od pogodbe ne odstopa. Ob tem je marca napovedal tudi, da bo Rusija na ozemlju Belorusije namestila svoje taktično jedrsko orožje, ob napovedi pa dodal, da Moskva s tem ne krši nobenih mednarodnih konvencij, saj da ZDA to počnejo že dolgo.

Zveza Nato in zahodne zaveznice medtem svarijo pred povečevanjem jedrske grožnje in rusko jedrsko retoriko označujejo za nevarno in neodgovorno.

4jYNgoeelGg