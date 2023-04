Svoboda vložila predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prejemnik sredstev bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in ne več tri zasebne zavarovalnice

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob

© Luka Dakskobler

Poslanska skupina Svoboda je v DZ vložila novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero želijo ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga prenesti v obvezno zdravstveno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku. Svoboda predlaga obravnavo po rednem postopku.

Zavezanci za plačilo tega prispevka bi bili vsi zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bi prispevek plačevali z upoštevanjem uveljavljenega postopka pobiranja prispevkov. Plačnik za zaposlene bi tako bili delodajalci, za upokojence pa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Prejemnik sredstev pa bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in ne več tri zasebne zavarovalnice.

Višina obveznega zdravstvenega prispevka bi bila enaka za vse zavarovance, znašala bi 35 evrov mesečno, z možnostjo valorizacije enkrat letno, pri čemer se upošteva rast povprečne bruto plače v Sloveniji, izhaja iz predloga novele, ki ga je pridobila STA. Da je predlog vložen v parlamentarni postopek, je sicer razvidno tudi s spletne strani DZ.

Predlog zakona predvideva tudi zavarovanje finančnih tveganj, ki bi lahko nastala zaradi načina ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbe obveznega zdravstvenega prispevka. V državnem proračunu bi tako zagotovili sredstva za pokrivanje primanjkljaja prihodkov nad odhodki oziroma obveznostmi ZZZS.

S predlaganimi spremembami bi odpravili bistven očitek trenutnega sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, to so stroški treh zavarovalnic, povezani z izvajanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini okrog 50 milijonov evrov, in bi ta sredstva lahko uporabili za plačilo zdravstvenih storitev, piše v predlogu novele.

Ključen cilj predloga zakona je zagotavljanje pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev v skladu z drugim odstavkom 51. člena ustave, kot tudi povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse kategorije prebivalstva. Predlog novele zasleduje cilj ohranitve (vsaj) obstoječega števila zavarovancev, ki bi lahko sicer, zaradi trenutno napovedanih podražitev, množično odpovedovali dopolnilna zavarovanja, s tem pa sebe in svoje bližnje spravili v zdravstveno ali socialno stisko, so navedli predlagatelji.

Kot so dodali, želijo preprečiti neupravičen dvig premije in s tem ohraniti visok delež oseb vključenih v zdravstveno zavarovanje, ki bo krilo vse stroške zdravljenja, zdravil, medicinskih pripomočkov itd. Cilj predloga zakona je zagotoviti prebivalkam in prebivalcem Slovenije ustrezno zdravstveno varstvo, ki ne more in ne sme biti pogojeno z ekonomskim položajem posameznika, so še navedli.

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je sicer ena od koalicijskih zavez. Podrobnosti vloženega predloga pa bodo danes predstavili predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za finance Klemen Boštjančič, vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, poslanka Svobode in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič, podpredsednica SD Meira Hot in koordinator Levice Luka Mesec.