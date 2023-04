Golob / »S prenosom dopolnilnega zavarovanja želimo preprečiti podražitve in zasebne dobičke«

Korak v pravo smer pri izpolnjevanju koalicijskih zavez in krepitvi javnega zdravstvenega sistema?

"S prenosom dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS želimo preprečiti podražitve dopolnilnega zavarovanja in zasebne dobičke iz naslova zdravstvenih zavarovanj," je ob današnji predstavitvi novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju povedal premier Robert Golob. Pri tem sta koalicija in vlada enotni, je dodal.

Zakon je po oceni premierja in predsednika Gibanja Svoboda korak v pravo smer pri izpolnjevanju koalicijskih zavez in krepitvi javnega zdravstvenega sistema. Z njim kažejo odločnost, da zaščitijo ljudi in da nameravajo krepiti javni zdravstveni sistem, je izpostavil.

Po Golobovih besedah gre sicer zgolj za prvi korak pri preoblikovanju financiranja zdravstvene blagajne, da bo ta bolj socialno pravična. Omenjeno financiranje nameravajo preoblikovati do konca leta 2024. "Do takrat pa bo financiranje ostalo enako kot danes, brez podražitev," je zagotovil na novinarski konferenci.

Na ta način bodo po premierjevih besedah ljudem na letni ravni privarčevali najmanj 180 milijonov evrov. Do omenjenega zneska so prišli na podlagi izračuna, narejenega na podlagi napovedi podražitve ene od zavarovalnic, pri čemer premier verjame, da bi bil znesek dejansko še višji od 180 milijonov, saj bi ostali dve zavarovalnici zavarovanje verjetno podražili še bolj.

Golob verjame, da jim bo prenos obveznega zdravstvenega zavarovanja uspel: "Ta vlada bo dosegla cilje, ki so v korist ljudi. Vse ostalo je iskanje razlogov, zakaj ne bi šli v to."

Robert Golob,

premier in predsednik Gibanja Svoboda

Po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana gre za "prelomno točko reforme zdravstvenega sistema". Zatrdil je, da sta z ministrom za finance Klemenom Boštjančičem usklajena in da se ni bati, da sredstev, ki bi jih zmanjkalo, ne bi našli v proračunu.

Boštjančič je dodal, da za ukrepom stoji celotna vlada, tudi z Bešičem Loredanom nimata različnih pogledov na novelo. "Absolutno sva z ministrom za zdravje 100-odstotno usklajena pri vrsti ukrepov, ki jih in jih bomo sprejeli v okviru reformiranja zdravstva," je povedal. Pri tej reformi bo po njegovih besedah ključni del financiranje.

Predlog novele bodo obravnavali po rednem postopku, kar "omogoča izboljšave in nadgradnje", je dejal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. Po besedah poslanske Svobode in predsednice odbora DZ za zdravstvo Tamare Kozlovič pa bi se začela uporabljati s 1. septembrom 2023. Do takrat želi vlada zamrzniti cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po Golobovih besedah bo vlada to storila v prihodnjih dneh s sprejetjem uredbe o zamrznitvi cen.

"Danes, za razliko od takrat, ne sedimo okrog mize vsak s svoje pozicije in napol skregani, danes stojimo skupaj. Tri koalicijske stranke stojimo za tem, da bomo naredile prvi odločen korak k odpravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanj."



Luka Mesec,

minister za delo in koordinator Levice

Koordinator Levice Luka Mesec pozdravlja, da so končno našli način, kako odpraviti nepravičnost, ki je dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kot je dejal, je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja med programskimi prioritetami Levice in v času vlade Marjana Šarca so bili temu zelo blizu. "Danes, za razliko od takrat, ne sedimo okrog mize vsak s svoje pozicije in napol skregani, danes stojimo skupaj. Tri koalicijske stranke stojimo za tem, da bomo naredile prvi odločen korak k odpravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanj," je dejal. Do konca leta 2024 pa se bodo dogovorili, kako urediti socialno pravičnost tega prispevka.

"Mislimo, da bo na ta način v Sloveniji zagotovljen pravičen zdravstveni sistem, ki bo zagotovil storitev za bolnika, ko jo potrebuje."



Meira Hot,

podpredsednica SD

Podpredsednica SD Meira Hot je povedala, da zaveza o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja izhaja iz koalicijske pogodbe, vložena novela pa prinaša priložnost za razpravo v državnem zboru. "Mislimo, da bo na ta način v Sloveniji zagotovljen pravičen zdravstveni sistem, ki bo zagotovil storitev za bolnika, ko jo potrebuje," je prepričana. Koalicijski partnerji so enotni, da je bilo zaradi napovedanih podražitev treba reagirati in novelo pozdravljajo, je še dejala Meira Hot.

