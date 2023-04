Kako živijo slovenski vplivneži?

Na videz idealno življenje digitalnih vplivnežev

Lea Filipovič – vplivneži na svojih profilih nizajo sponzorirane objave in v njih promovirajo znamke, s katerimi sodelujejo.

Vplivneži ali influencerji so povsod, na družbenih omrežjih nanje naletimo vsak dan, kupujemo izdelke, ki jih predstavljajo, njihove objave in vloge pa klikamo iz radovednosti ali dolgčasa. O njih si ljudje ustvarjajo predvsem skrajna mnenja, nekateri njihovo življenje idealizirajo, drugi jih ne prenašajo, tretji so nanje ljubosumni. Njihova priljubljenost temelji na vsakdanjosti in podobnosti sleherniku, še vedno pa se vsi iz različnih razlogov sprašujemo, kako ti posamezniki dejansko živijo – oziroma ali od tega dejansko živijo. V zadnjem času je teh vprašanj toliko več, ker je partnerica predsednika vlade postala vplivnica Tina Gaber.