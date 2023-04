Išče se pravi moški

Zakaj je nenadoma toliko govora o tem, da morajo biti moški pravi moški, in kaj naj bi to sploh pomenilo?

Čakajoč na pravega moškega: verniki Jordana Petersona v vrsti pred vstopom v Halo Tivoli junija 2022

© Borut Krajnc

Valižanska pevka Bonnie Tyler je leta 1984 posnela skladbo Holding out for a hero (Čakam na junaka), v kateri se sprašuje, »kam so odšli vsi dobri moški in kje so vsi bogovi«, ki naj bi nam pomagali prebroditi najhujše. Glasbeni megahit, ki ga je še danes mogoče slišati na številnih plesiščih (ali pa vsaj po radijskih valovih), je opeval tradicionalno moške lastnosti in njihove adute – njihovo junaštvo in robatost, tisto pravo moškost, skratka.