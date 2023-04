»Medvede v Sloveniji uporabljajo kot predmet politične in medijske manipulacije ter kot vir zaslužka«

Nevladne organizacije opozarjajo, da Slovenija s tako obsežnim odstrelom medvedov krši evropsko zakonodajo

Odločitev ministrstva za naravne vire in prostor, ki je v četrtek izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave, predstavlja kršitev slovenske in evropske zakonodaje, so prepričani v slovenskih nevladnih organizacijah. Na to so v javnem pismu opozorili tudi Evropsko komisijo in Evropski parlament.

Kot so v javnem pismu, ki so ga v Bruselj poslali v nedeljo, zapisali v Društvu za dobrobit živali AniMa, društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka ter mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, Slovenija krši zakonodajo, saj da ta takšnega dovoljenja za odstrel medvedov ne dopušča.

Projektna skupina, ki sta jo financirali Slovenija in Evropska komisija, je po njihovih navedbah ugotovila, da večje število medvedov ne vpliva na večanje števila škod. "V Sloveniji se medvede še vedno načrtno krmi ter dovoli kvotno odstreljevati za trofeje in prodajo mesa, zato je dvom v prevlado koristi okolja pred interesi dobička in zadovoljitve človekovih osebnih vzgibov pri odstrelu 230 medvedov neizogiben," so izpostavili.

V bližino naselij medveda privablja intenzivno krmljenje, ki ga izvajajo lovci. Ti medveda navajajo na lahko dostopno hrano, da bi ga lažje uplenili. Dopolnilno krmljenje je eden od razlogov za višjo stopnjo rasti populacije medvedov v Sloveniji, so prepričani.

"Krmišča še danes niso zmanjšana ali ukinjena. Uvajanje lova na zaščiteno živalsko vrsto ter namerno povečevanje številčnosti ni zakonito in krši slovensko zakonodajo, zavezujoče pravo EU in obveznosti iz mednarodnih pogodb," so zapisali.

Ob tem so opozorili na peticijo proti interventnemu odstrelu medveda in volka iz leta 2019, ki je po njihovih navedbah v rekordnem času dosegla več kot 14.600 podpisov "in je še najbolj popoln pokazatelj odziva splošne javnosti". Peticija, ki se sklicuje na javno mnenje in družbeno sprejemljivost, kljub temu ni bila nikoli upoštevana pri izdajanju dovoljenj za kvotne odstrele, so dodali.

"Medvede v Sloveniji uporabljajo kot predmet politične in medijske manipulacije ter kot vir zaslužka, zato znova pozivamo Evropsko komisijo, da v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa v prid spoštovanju habitatne direktive v Sloveniji ter ohranjanju kakovostnega naravnega okolja za sedanje in prihodnje rodove," so poudarili.

Prepričani so, da bi moralo proti Sloveniji ukrepati tudi Sodišče EU, ki bi med drugim "pravilno interpretiralo pravo v zvezi z odstrelom".

Kot je v četrtek pojasnil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, je namen odločbe preprečitev resne škode ter zagotavljanja zdravja in varstva ljudi. Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo v prihodnjih letih zmanjšati na 800. Lani spomladi je bilo po oceni strokovnjakov v Sloveniji okoli 1100 rjavih medvedov.