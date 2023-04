Papež / Je bil Janez Pavel II. tarča neutemeljenih očitkov?

Papež Frančišek je stopil v bran nekdanjemu papežu Janez Pavlu II.

Nekdanji (zdaj že pokojni) papež Janez Pavel II. leta 1997

© José Cruz / ABR / WikiCommons

Papež Frančišek je stopil v bran nekdanjemu papežu Janez Pavlu II. Kot je dejal v nedeljo po opoldanski molitvi pred verniki na Trgu svetega Petra v Vatikanu, je bil Janez Pavel II. v zadnjih dneh tarča žalitev in neutemeljenih očitkov. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa Frančišek sicer ni pojasnil, katere očitke je imel v mislih.

Na Poljskem, domovini pokojnega papeža, sta marca veliko prahu dvignila veliko prahu knjiga in dokumentarec, ki razkrivata, da naj bi Janez Pavel II. vedel za spolne zlorabe otrok v katoliški cerkvi na Poljskem, preden je postal papež, a jih je prikrival.

Italijanski in vatikanski mediji sicer ocenjujejo, da je sedanji papež imel v mislih nedavne izjave brata pred skoraj 40 leti izginule Emanuele Orlandi. Hči uradnika rimske kurije in državljanka Vatikana, ki je bila tedaj stara 15 let, se 22. junija 1983 ni vrnila iz glasbene šole, njenih posmrtnih ostankov pa niso nikoli našli. Vatikansko pravosodje primer preiskuje od januarja.

Brat izginule, Pietro Orlandi, je prejšnji teden po pričanju pred vatikanskim državnim tožilcem izrazil prepričanje, da sta papeža Janez Pavel II. in Benedikt XVI. vedela, kaj se je takrat zgodilo, in da to ve tudi Frančišek. Še posebej pa je odmevala njegova izjava, da je slišal, da je Janez Pavel II. zvečer redno hodil ven z dvema prijatelja, poljskima duhovnikoma, in sicer "zagotovo ne zato, da bi blagoslavljal hiše". Nekaj dni zatem je sicer javno zatrdil, da Janeza Pavla II. nikoli ni obtožil pedofilije in da so njegove besede zlorabili za odmevne naslove v medijih.