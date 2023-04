V ZDA aretirali dva domnevna kitajska agenta

Kitajska agenta naj bi v New Yorku ustanovila prvo kitajsko čezmorsko policijo postajo v ZDA

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je aretiral dva domnevna kitajska agenta, zvezni tožilci pa so obtožili še 34 ljudi, ki naj bi si prizadevali za utišanje in nadlegovanje kitajskih disidentov v ZDA. Nekateri med njimi naj bi celo vodili kitajsko policijsko postajo v New Yorku, poroča CNN.

Po navedbah tiskovnega predstavnika ameriškega tožilstva v vzhodnem okrožju New Yorka Johna Marzullija je FBI aretiral dve osebi, povezani z nezakonito kitajsko policijsko operacijo. 61-letni Liu Jianwang in 59-letni Chen Jinping naj bi namreč v New Yorku ustanovila prvo kitajsko čezmorsko policijo postajo v ZDA, poroča BBC.

"Aretacija razkriva, da je kitajska vlada z ustanovitvijo tajne policijske postaje sredi New Yorka grobo kršila suverenost naše države," je opozoril Breon Pearce, vrhovni tožilec v Brooklynu. Postaja je bila sicer zaprta že lani po preiskavi FBI. Oba osumljenca pa bosta predvidoma kmalu nastopila pred zveznim sodiščem v Brooklynu.

Ministrstvo za pravosodje je medtem proti 34 uslužbencem kitajske policije izdalo obtožnice zaradi nadlegovanja kitajskih državljanov v ZDA, ki so kritični do kitajske vlade. Vseh 34 obtožencev naj bi živelo na Kitajskem in so po navedbah ministrstva še vedno na prostosti.

Z njimi naj bi si kitajska vlada želela vplivati na njeno globalno podobo. Agenti so domnevno uporabljali družbena omrežja za objavljanje prispevkov, naklonjenih Kitajski, njihovi računi pa naj bi bili videti, kot da jih vodijo ameriški državljani.

Teme njihovega propagandnega stroja so bile po navedbah tožilstva zunanja politika ZDA, vprašanja človekovih pravic v Hongkongu, ruska invazija na Ukrajino in pandemija covida-19.

Ameriški mediji so že lani poročali, da naj bi Kitajska na podlagi dvostranskih varnostnih sporazumov, podpisanih z evropskimi in afriškimi državami, po vsem svetu ustanovila več kot sto policijskih postaj za spremljanje kitajskih državljanov.

Peking je večkrat zanikal, da bi vodil neprijavljene policijske enote zunaj svojega ozemlja ter opozoril, da gre za nesprejemljivo blatenje Kitajske. V Pekingu trdijo, da gre za upravna središča, vzpostavljena za pomoč kitajskim izseljencem pri opravilih, kot je podaljšanje vozniškega dovoljenja.

