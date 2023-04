Res javni interes?

Društvo DOOR je pod prejšnjo vlado dobilo status društva, ki deluje v javnem interesu

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v zadnjih mesecih preverjali, ali Društvo za otroke, očetovstvo in resnico – DOOR dejansko izpolnjuje pogoje za status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družine, po neuradnih podatkih naj bi društvo status izgubilo. V sredo so v zvezi s tem na ministrstvu odgovorili, da zadeve za zdaj ne morejo komentirati, na društvu pa so potrdili, da so februarja od ministrstva prejeli dopis za preverbo izpolnjevanja pogojev.