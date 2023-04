Enostavno je biti heroj ukinitve dopolnilnega zavarovanja, če ne poveš, zakaj si to storil

Pomemben je kontekst

Robert Golob, predsednik vlade RS

© Uroš Abram

Ko se je moral braniti pred očitanimi grehi, brez prepričljive evidence predloženimi ob interpelaciji vlade in med katerimi ni nebrzdane privatizacije zdravstva, ker ta SDS prav nič ne moti, je predsednik vlade Robert Golob v »zagovoru« povedal: »A je res namen dopolnilnega zavarovanja, ki ga plačujejo ljudje, da zavarovalnice kupujejo zasebne klinike in razgrajujejo javni sistem? Ne. Zato smo šli v ukinitev.«

Pomemben je seveda kontekst. Najbrž je enostavno biti heroj ukinitve, ki je v bistvu preusmeritev denarja zavarovalnicam, če ne poveš, da je tvoj minister za zdravje še nekaj ur pred odločitvijo, in ta se je zgodila natančno 7. aprila 2023, energično enkrat več zagotavljal, da bo prišlo do ukinitve šele leta 2025, in to v četrtkovi večerni oddaji Tarča.

Najbrž je enostavno biti heroj ukinitve, če ne poveš, da si od samega začetka zavračal takojšnjo ukinitev, čeprav jo imaš v koalicijski pogodbi in so zanjo tako rekoč moledovali protestniki na čelu z Jašo Jenullom in Dušanom Kebrom v skupini Glas ljudstva, a jih nikoli nisi uslišal.

Najbrž je enostavno biti heroj ukinitve, če ne poveš, da si od samega začetka zavračal takojšnjo ukinitev, čeprav jo imaš v koalicijski pogodbi in so zanjo tako rekoč moledovali protestniki na čelu z Jašo Jenullom in Dušanom Kebrom v skupini Glas ljudstva, a jih nikoli nisi uslišal.

Najbrž je enostavno biti heroj ukinitve, če ne poveš, da si to storil le zaradi napovedi upokojenskega demagoga Pavla Ruparja in ker si se zbal, da te bo prehitel s svojim zakonom in ti uničil politično obljubo. Takšno, ki jih sicer ne želiš več dajati.

Najbrž je enostavno biti heroj ob avtokastriranih medijih, vsa čast redkim izjemam, za katere dobro veš, da te ne bodo spomnili, da moraš zagovarjati javno zdravstvo. Česar nimaš namena storiti.

Tvit Golobove vlade 19. aprila letos

© Twitter / Vlada RS

Najbrž je tako enostavno biti heroj! A le za ceno tega, da računaš z otopelim nevednim ljudstvom, ki kupi vse trike, ima spomin zlate ribice in deluje po principih kognitivne disonance.

Ampak saj bomo že našli recept za tiste, ki si ne želijo blefa in nevednosti. Da bo še naprej enostavno biti heroj.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**