Anketa / Podpora Golobovi vladi zrasla prvič po štirih mesecih

Podpira jo 45,5 odstotka vprašanih, slabih 42 odstotkov pa ji nasprotuje

Robert Golob, premier in predsednik Gibanja Svoboda

© Luka Dakskobler

Vlada Roberta Goloba je po napovedi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ustavila in obrnila trend padanja volilne podpore, kažejo podatki aprilske ankete Mediane za POP TV. Aktualna oblast prvič po štirih mesecih padanja beleži naraščanje podpore. Podpira jo 45,5 odstotka vprašanih, slabih 42 odstotkov pa ji nasprotuje.

Dobrih 12 odstotkov vprašanih je neopredeljenih. Če bi bile volitve danes, bi Gibanje Svoboda dobilo 24,4 odstotka podpore (marca 23,5 odstotka). Sledi največja opozicijska stranka SDS z 22,2-odstotno podporo (marca 22,8 odstotka), je razvidno iz ankete, objavljene v nedeljo zvečer.

1. Gibanje Svoboda - 24,4 %

2. SDS - 22,2 %

3. SD - 6,6 %

4. NSi - 5,7 %

5. Levica - 4,2 %

SD bi po aprilski anketi Mediane prejela 6,6 odstotka, kar je enako kot marca, NSi 5,7 odstotka (marca 5,1 odstotka) in Levica, ki je z marčne 5,2-odstotne podpore aprila v anketi pristala pri 4,2 odstotka. Sledijo neparlamentarne stranke: Resnica s 3,6 odstotka, SLS s 3,1 odstotka, Pirati z 2,1 odstotka podpore, Vesna z 1,4 odstotka in ostali.

Kot kaže anketa, se je zmanjšal delež politično neopredeljenih. 13,3 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali. 7,7 odstotka jih ne bi izbralo nobene, en odstotek pa jih ni želel odgovoriti.

Najbolj priljubljena politika: Anže Logar in Nataša Pirc Musar

Najbolje ocenjeni politik je še vedno poslanec SDS in kandidat na lanskih predsedniških volitvah Anže Logar. Drugo najvišjo povprečno oceno so anketirani tokrat namenili predsednici države Nataši Pirc Musar. Tretji je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, četrti pa premier Robert Golob. Na petem mestu je evropska poslanka Ljudmila Novak, šesti pa gospodarski minister Matjaž Han. Sledi poslanec NSi Jernej Vrtovec, za njim pa so se zvrstili pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, predsednik NSi Matej Tonin in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je anketo za POP TV opravil med 17. in 20. aprilom na reprezentativnem vzorcu 717 vprašanih.