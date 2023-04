Slovenija si bo prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok ...

... in vsem otrokom zagotoviti enake možnosti

Vlada je sprejela akcijski načrt jamstva za otroke 2022-2030, po katerem si bo Slovenija prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok in vsem otrokom zagotoviti enake možnosti. Posebno pozornost so namenili otrokom s posebnimi potrebami, otrokom iz socialno prikrajšanih okolij in otrokom iz etničnih manjšin, so zapisali na vladnih spletnih straneh.

Akcijski načrt je vlada sprejela na seji v četrtek. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so v današnjem sporočilu za javnost kot cilj ob vzpostavitvi enakih priložnosti za vse otroke izpostavili tudi preprečevanje medgeneracijskega prenosa revščine.

Med drugim so pojasnili, da so posebno pozornost namenili splošni dostopnosti storitev predšolske vzgoje in varstva, izobraževanja, učinkovitemu dostopu do zdrave prehrane in ustrezne nastanitve.

Poudarili so, da so bili ukrepi, ki so predvideni v akcijskem načrtu, narejeni tudi z mislijo na otroke z duševnimi težavami, otroke priseljencev in otroke z migrantskim ozadjem, otroke v institucionalni oskrbi ter otroke v negotovem in disfunkcionalnem družinskem okolju.

Na ministrstvu so še izpostavili, da bo ukrepe izvajalo več ministrstev, vlada ter tudi lokalne skupnosti, kot podlaga za pripravo akcijskega načrta pa je služilo priporočilo Sveta EU o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke, katerega cilj je preprečevati socialno izključenost otrok.