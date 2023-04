Biden bo znova kandidiral za predsednika / »Pridružite se nam. Dokončajmo delo.«

Osemdesetlenik stavi na drugi mandat v Beli hiši

Ameriški predsednik Joe Biden je danes v video nagovoru, ki ga je objavil na Twitterju in spletni strani svoje kampanje, uradno napovedal kandidaturo za drugi mandat na predsedniških volitvah leta 2024. 80-letni Biden je sporočil, da se v novo tekmo za Belo hišo s sedanjo podpredsednico Kamalo Harris podaja, da bi "dokončal delo".

Že sedaj najstarejši predsednik ZDA Biden je na vnovično kandidaturo v zadnjih mesecih že večkrat namigoval, nazadnje v ponedeljek.

Kandidaturo je danes objavil v triminutnem video nagovoru natanko štiri leta po tistem, ko je objavil svojo prvo predsedniško kandidaturo, ki jo je nato leta 2020 ovenčal z zmago proti republikancu Donaldu Trumpu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tudi novembra prihodnje leto bi se potencialno lahko znova pomerila, saj je Trump že napovedal kandidaturo in za zdaj velja za vodilnega republikanskega kandidata.

ChjibtX0UzU

Kmalu po objavi nagovora sta Biden in 58-letna Kamala Harris - prva podpredsednica ZDA, ki je hkrati tudi prva temnopolta oseba in oseba azijskega izvora na tem položaju - začela uradni postopek za kandidaturo, ko sta zvezni volilni komisiji prijavila svoji volilni kampanji, poroča britanski BBC.

46. predsednik ZDA je video nagovor začel z besedo svoboda. "Vsaka generacija ima trenutek, ko se mora aktivno zavzeti za demokracijo, za svoje temeljne svoboščine. Verjamem, da je to naš trenutek. Zato se potegujem za ponovno izvolitev za predsednika Združenih držav Amerike. Pridružite se nam. Dokončajmo delo," je Biden zapisal na Twitterju ob objavi videoposnetka.

V nagovoru je ocenil, da bodo pravica do splava, obramba demokracije, volilna pravica in socialna varnost med najpomembnejšimi vprašanji na volitvah leta 2024. Volivci se bodo morali odločiti, ali bodo naslednji generaciji pustili "več ali manj svobode" in "več ali manj pravic".

"Vsaka generacija Američanov se je soočila s trenutkom, ko je morala braniti demokracijo, se zavzemati za svoje osebne svoboščine, za svojo volilno pravico in državljanske pravice. To je naš trenutek," je dejal.

Spomnil je, da je bilo geslo njegove kampanje leta 2020 "bitka za dušo" ameriškega naroda, in predstavil svoj slogan za leto 2024: "Dokončajmo delo".

Joe Biden,

predsednik ZDA

Tudi Harris je v tvitu potrdila svojo vnovično kandidaturo z besedami, da "kot Američani verjamemo v svobodo, mi pa verjamemo, da bo naša demokracija tako močna, kot bo močan naš boj zanjo". Zato se z Bidnom potegujeta za vnovično izvolitev.

Po več zakonodajnih zmagah in zunanjepolitičnih uspehih v prvih dveh letih mandata, pa tudi po dobrem rezultatu demokratov na lanskih vmesnih volitvah, se Biden v demokratski stranki verjetno ne bo soočil s pomembnejšimi tekmeci. Na primarnih volitvah pa tudi še nikoli ni bil poražen noben aktualni predsednik.

Lahko pa pričakuje, da se bodo osredotočali na njegovo starost. Demokratski veteran, ki je bil že leta 2020 z 78 leti najstarejši predsednik ZDA, bi bil namreč do konca drugega mandata star 86 let. Čeprav so februarja letos na zdravniškem pregledu ugotovili, da je sposoben za opravljanje predsedniških dolžnosti, mnogi, tudi v njegovi volilni bazi, menijo, da je prestar, navaja AFP.

Minuli konec tedna objavljena anketa NBC News je pokazala, da kar 70 odstotkov Američanov in nekaj več kot polovica demokratov meni, da ne bi smel ponovno kandidirati. Med njimi jih je bilo 69 odstotkov bolj ali manj zaskrbljenih prav zaradi njegove starosti.

Biden na te pomisleke rad odgovarja z besedami "Glejte me", kar pomeni, da naj se volivci osredotočijo na njegove politične zmage doma in na to, da je vzpostavil zahodno zavezništvo brez primere, da bi pomagal Ukrajini pri obrambi pred rusko invazijo.

V naslednjem letu in pol bo Biden užival vse prednosti, ki jih prinaša položaj predsednika, saj ga podpira enotna stranka, medtem ko republikanci šele začenjajo težavno sezono primarnih volitev.

Biden je danes tudi že sporočil, da bo njegovo volilno kampanjo vodila visoka svetovalka v Beli hiši Julie Chavez Rodriguez, dolgoletna latinskoameriška demokratska operativka, ki je sodelovala z nekdanjim predsednikom ZDA Barackom Obamo in podpredsednico Harris. Njen namestnik je Quentin Fulks, ki je lani vodil kampanjo senatorja Georgie Raphaela Warnocka.

Bo pa tokratna kampanja za Bidna precej drugačna tudi zato, ker je zaradi pandemije covid-19 za volitve leta 2020 večino kampanje opravil praktično iz svojega doma v Delawaru, tokrat pa se bo vrnil na velike dogodke in obiske po državi. Glavne demokratske donatorje in zbiralce sredstev je konec tedna že povabil na srečanje v Washington, poroča BBC.

3GP2MDgI7ic