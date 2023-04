»Hrup v okolju predstavlja nevarnost za naše zdravje, počutje in kakovost bivanja«

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljajo, da bi se moral vsak posameznik naučiti dobrih slušnih navad in skrbeti za zaščito svojega sluha

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu, ki ga vsako leto obeležujemo zadnjo sredo v aprilu, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljajo, da hrup v okolju predstavlja nevarnost za naše zdravje, počutje in kakovost bivanja. Vsak posameznik bi se moral naučiti dobrih slušnih navad in skrbeti za zaščito svojega sluha, pojasnjujejo.

Na NIJZ ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu izpostavljajo, da bi se morali prekomernemu hrupu čimbolj izogibati, saj le ta škoduje našemu zdravju in počutju, negativno pa vpliva tudi na okolje. Izpostavljeni smo mu ves čas, tako doma, kot tudi v delovnem okolju in v prostem času.

Predlagali so, da se pred hrupom zaščitimo tako, da najprej zmanjšamo raven hrupa ali glasnosti pri samem viru. Če to ni mogoče, poskrbimo za primerne protihrupne ograje, ki zmanjšajo raven hrupa, preden ta doseže bivalna območja. V skrajnih primerih svetujejo tudi uporabo osebne zaščitne opreme, kot so zaščitne slušalke in ušesni čepki.

Po vsaki izpostavljenosti visokim ravnem hrupa je priporočljivo vsaj nekaj časa preživeti v mirnem in tihem okolju, saj se lahko na ta način nastale poškodbe še popravijo, sicer pa lahko pride tudi do trajnih poškodb sluha, so pojasnili na NIJZ.

Izpostavili so, da bi se moral vsak posameznik zavzemati za zakonodajne spremembe za zmanjšanje hrupa v svoji skupnosti, se naučiti zdravih slušnih navad in s tem ščititi svoj sluh.

Po navedbah NIJZ izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči vznemirjenost, motnje spanja, poškodbe sluha ter poveča tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni. Lahko vpliva tudi na naše vedenje in povzroči agresijo. Pojasnili so, da med drugim povečuje raven stresa in tesnobe, kar lahko vodi tudi do prebavnih težav.

Uporabo ušesnih čepkov v zelo hrupnem okolju in odmik od preglasnih izvorov zvoka svetujejo tudi v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Poudarili so, da je že v obdobju odraščanja pomembno ozaveščanje o pomenu sluha.

V sporočilu za javnost so v zvezi zapisali, da bo v ponedeljek začel veljati nov pravilnik o poklicnih boleznih, s katerim bo mogoče odkriti poklicne bolezni, med katerimi je ena izmed najbolj pogostih tudi izguba sluha oziroma naglušnost. Izpostavili so, da je namen pravilnika, da bi s preventivno uporabo ustreznih zaščitnih sredstev v prihodnje zmanjšali verjetnost za nastanek bolezni, ki jih lahko povzroči pretiran hrup.