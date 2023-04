Moškega usmrtili zaradi kilograma konoplje

Organizacije za človekove pravice opozarjajo na nepravilnosti v postopku in šibke dokaze singapurskih oblasti

V Singapurju so danes zaradi kilograma konoplje usmrtili 46-letnega moškega - obsojen je bil zaradi napeljevanja k trgovini z drogami. Organizacije za človekove pravice opozarjajo na nepravilnosti v postopku in šibke dokaze, singapurske oblasti pa trdijo, da je bilo sojenje pošteno, in so kritične do tistih, ki dvomijo v delovanje sodišč.

Tangaraju Suppiah je bil danes obešen v zaporu Changi, potem ko so ga obsodili na smrt zaradi napeljevanja k trgovini s prepovedanimi drogami - šlo je za približno kilogram konoplje, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdila Amnesty International.

"Ta nezakonita usmrtitev znova kaže na osupljivo vztrajnost pri sprejemanju smrtne kazni v Singapurju," je dejala namestnica regionalnega direktorja Amnesty International Ming Yu Hah.

"Zaradi številnih pomanjkljivosti v postopku, dejstva, da tožilstvo ni razkrilo ključnih dokazov, in zaradi nadaljnjega zanašanja na obvezno smrtno kazen je po mednarodnem pravu ta usmrtitev samovoljna," je dodala.

Usmrtitev je bila izvršena kljub pozivam Urada Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) in delegacije Evropske unije v Singapurju, naj postopek ustavijo.

"Zaskrbljeni smo glede nepravilnosti v postopku," je ob tem dejala tiskovna predstavnica OHCHR Ravina Shamdasani. Singapurske oblasti je pozvala, naj v tovrstnih primerih prenehajo izvajati smrtno kazen, in zagotovijo poštene sodne postopke v skladu z mednarodnimi zahtevami.

V Singapurju veljajo eni najstrožjih zakonov za boj proti drogam na svetu. Lani so v tej državi obesili 11 ljudi, vse zaradi obtožb o drogah - med njimi tudi moškega z duševno motnjo, obsojenega zaradi preprodaje treh žlic heroina. Oblasti trdijo, da so takšni zakoni potrebni za odvračanje od kriminala, povezanega s prepovedanimi drogami, ki je velik problem tudi drugod po jugovzhodni Aziji.