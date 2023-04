Spodletel poskus pristanka na Luni

Japonsko zagonsko podjetje ispace je sporočilo, da je spodletel njihov ambiciozni poskus, da bi postali prvo zasebno podjetje, ki bi izvedlo uspešen pristanek na Luni

© Giuseppe Donatiello / Wikimedia Commons

Japonsko zagonsko podjetje ispace je danes sporočilo, da je spodletel njihov ambiciozni poskus, da bi postali prvo zasebno podjetje, ki bi izvedlo uspešen pristanek na Luni. Ob tem je izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Takeshi Hakamada obljubil, da bodo z misijami nadaljevali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pristajalni modul brez posadke Hakuto-R Mission 1 podjetja ispace naj bi na površju Lune pristal ponoči, vendar so med spuščanjem plovila proti Luni izgubili možnost komunikacij, ki jih 25 minut po načrtovanem pristanku še vedno niso uspeli vzpostaviti.

"Ugotovili smo, da obstaja velika verjetnost, da je pristajalni modul na koncu pretrdo pristal na Luninem površju," so pri podjetju ispace zapisali v izjavi. Dodali so, da njihovi inženirji skušajo ugotoviti, zakaj pristanek ni uspel, poroča AFP.

"Čeprav trenutno ne pričakujemo, da bomo v okviru tokratne misije dokončali pristanek na Luni, vseeno menimo, da smo njen namen izpolnili v celoti, saj smo pridobili veliko podatkov in izkušenj," je dejal Takeshi Hakamada, izvršni direktor in ustanovitelj podjetja ispace.

"Pomembno je, da to znanje in izkušnje prenesemo v naslednjo misijo in naprej," je dejal Hakamada. Dodal je, da ispace pripravlja še dva poskusa pristanka na površju Lune in da tokratni neuspeh tega ne bo spremenil.

Kljub temu pa neuspešen pristanek modula Hakuto-R na Luni pomeni nesrečen konec misije, ki se je začela decembra lani z izstrelitvijo modula Hakuto-R na krovu rakete Falcon 9 ameriškega podjetja SpaceX.

Doslej so vesoljska plovila na površje Lune uspešno dostavile ZDA, Rusija in Kitajska, toda vse v okviru programov, ki so jih financirale vlade.

