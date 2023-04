Samo avta ne!

Zakaj so toliko prahu dvignili predlogi ukrepov, ki se pri nas razlagajo skoraj kot lunatični, čeprav obstajajo v številnih mestih po svetu in so učinkoviti?

Promet v Ljubljani, kjer vstopne takse ni

»Predvideli so kopico ukrepov, ki naj bi Slovencem otežili uporabo avtomobilov,« so iz Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije razglasili nekaj dni po tem, ko se je odprla javna razprava o predlogu posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Avtomobilski prodajalci, združeni v sekcijo – od Avto Triglava in BMW do Porsche Slovenija in Suzukija –, ki sami že desetletja s cenami in željo po dobičku številnim zares otežujejo dostop do avtomobila, so se tokrat razburili zaradi naslednjih predlogov: dodatne obdavčitve drugega avtomobila v gospodinjstvu, uvedbe plačljivosti vseh parkirišč, obdavčitev parkirišč v lasti podjetij, takse za vstop z avtomobilom v prestolnico in zmanjšanja dovoljene hitrosti v mestih na 30 km/h. Razburil jih je tudi domnevni predlog v NEPN, »da bi že do leta 2025 v Sloveniji odločili o predčasnem koncu prodaje novih in rabljenih bencinskih in dizelskih avtomobilov«. A najprej je treba pogledati dejstva, kaj je sploh predlagano in kaj je sploh res novo.