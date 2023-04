Golobov nepomemben zdrs, ki ga moramo prezreti?

Letošnja poslanica predsednika vlade Roberta Goloba ob Dnevu upora proti okupatorju je vsebinsko neverjetno prazna

Robert Golob, predsednik vlade

© YouTube / STA

Letošnja poslanica predsednika vlade Roberta Goloba ob Dnevu upora proti okupatorju je vsebinsko neverjetno prazna. Tako zelo, da se zdi na hitro spisana kot univerzalna templata za vsako domačo priložnost, kjer lahko politik po potrebi zamenja zgolj zadnji stavek.

Pričakovali bi, da bo premier nasprotoval zlorabam tega praznika, kakršne si je privoščil njegov predhodnik Janez Janša dva leti zapored kot mandatar, pred tem pa še velikokrat kot šef opozicije. Vključno s premikom proslave na drugo lokacijo, na Malo goro nad Ribnico, in s premišljenim totalnim zanikanjem pomena ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. A smo se neverjetno zmotili, Golob je v poslanici raje svojevrstno uvedel zgodovinsko relativizacijo: "Še vedno bomo prihajali v položaj, ko se bomo morali upreti črno-belim interpretacijam sedanjosti in zgodovine. Notranjim in zunanjim. Takih, ki ne spoštujejo dejstev, pač pa z njimi manipulirajo. Te zle silnice lahko premaga zgolj družba, ki je dovolj odprta, da so v njej jasno slišana vsa mnenja. Tudi tista, ki so morda diametralno nasprotna od naših, a vendarle pomembno plemenitijo in zaokrožujejo javno razpravo."

Od kod tolikšna potreba po pahorjanski nivelizaciji dogodkov, kaj je z njo sploh želel doseči? Zakaj jo je vpeljal v nagovor? Janša bo gotovo vesel ugotovitev in še več, zanesljivo bo Golobu prikimal tudi zagrizeni reinterpret zgodovine dr. Jože Možina: znebiti se moramo preveč preprostega črnobelega slikanja, slišati moramo sleherno mnenje o vsem, tudi o omenjenem dnevu. Zaokrožiti moramo javno razpravo – karkoli že to pomeni.

A to še ni vse. Ker se Golob v kratkem besedilu sploh nikjer ni vrednostno opredelil do dneva upora in pomena osvobodilne fronte, smo lahko zelo upravičeno zmedeni. Ni tako, da bi nam celota poslanice predstavila kakšno drugačno pozitivno sporočilo, v njej bomo našli zgolj navedeno svarilo, ki ga Janša in Možina takoj podpišeta. Še več, takoj lahko podpišeta celotno poslanico.

Golobovi zagovorniki, sploh tisti s kognitivno disonanco, bodo zagotovo nonšalantno dejali, da gre za neznaten in nepomemben zdrs, ki ga moramo prezreti, nič posebnega. In res, morda je to naše edino upanje.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**