Minister Mesec / »Prvi maj je praznik vseh, ki živijo od svojega dela«

Boj za delavske pravice in pravičnejšo družbeno ureditev po mnenju ministra Luke Mesca ni stvar preteklosti, temveč temeljni izziv sedanjosti

Boj za delavske pravice in pravičnejšo družbeno ureditev po besedah ministra Luke Mesca ni stvar preteklosti, ampak temeljni izziv sedanjosti. S tem bojem so po njegovih besedah notranje povezani boji za robustne socialne blagajne ter sisteme socialne varnosti, ki delovnim ljudem omogočajo spodobno življenje, ter blažijo družbene neenakosti.

"Prvi maj je praznik vseh, ki živijo od svojega dela in ki jim je bilo skozi zgodovino, čeprav so vedno predstavljali večino, pogosto onemogočeno odločati o tem, v kakšni družbi želijo živeti. Boji organiziranega dela in levih političnih sil za osemurni delavnik in druge pravice iz dela niso zgolj stvar preteklosti in spomina," je v poslanici ob 1. maju zapisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kot je opozoril Mesec, so erozija delavskih pravic, njihovo krčenje in kršenje stalnica tako v državah globalnega centra kot na svetovni periferiji.

"Če na periferiji prevladujeta izkoriščanje migrantskih delavcev, neformalne zaposlitve ter pogosto nečloveške razmere v izvozno-procesnih conah, pa so v državah centra vse bolj prevladujoči trendi outsourcinga in prekarizacije delovne sile. Ne glede na obliko izkoriščanja pa je namen povsod enak: zniževanje cene delovne sile z namenom zagotavljanja dobičkov," je opozoril.

Luka Mesec,

minister za delo

"Robusten javni pokojninski sistem zagotavlja varnost tistim, ki so gradili našo družbo v preteklosti, javen in dostopen zdravstveni sistem pa blaži najhujše neenakosti, tiste v zdravju. Pandemija covida-19 je kljub zaprtjem pokazala, da so kritična infrastruktura delovni ljudje, ki jo sestavljajo, in brez katerih naša družba ne more delovati," je izpostavil Mesec.

Na ministrstvu se, kot je poudaril, izzivov zavedajo. Med ukrepi je napovedal krepitev inšpektorata za delo, spomnil je tudi na sprejetje novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev, pripravo sprememb na področju evidentiranja delovnega časa ter sprejetje pravilnika o poklicnih boleznih, ki so ga pripravili skupaj z zdravstvenim ministrstvom.

"Pripravljamo spremembe delovne zakonodaje ter zakonodaje s področja urejanja trga dela, z namenom zaščite pravic delovnih ljudi in izboljšanja njihovega materialnega položaja," je še dodal in sklenil, da si bodo na ministrstvu še naprej prizadevali za izboljšanje položaja delovnih ljudi.