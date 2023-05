1. maj / »Od delodajalcev zahtevamo, da delo plačujejo dostojno«

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič je ob prazniku dela poudarila, da v Sloveniji kot v svetu "nezavedno drsimo 150 let nazaj"

Sindikati se morajo tudi v času rekordno nizke brezposelnosti bojevati za plače, pokojnine in delovne pogoje, je v govoru na kresovanju, ki ga je na predvečer 1. maja v Kopru organizirala Obalna sindikalna organizacija - KS 90, poudaril njen generalni sekretar Damjan Volf. Predsednica ZZZS Lidija Jerkič je na Rožniku ocenila, da pravice nazadujejo.

Kot je povedal Volf, so se tudi letos pripravili na praznovanje mednarodnega praznika dela z jasnim ciljem. "Tudi v času rekordno nizke brezposelnosti oziroma rekordno visoke zaposlenosti zahtevamo od delodajalcev, da delo plačujejo dostojno, da delavci delajo v varnih in zdravih delovnih pogojih ter da s tega naslova slovenski delavec, ko se upokoji, dobi takšno pokojnino, da ga ne bo vrgla na prag revščine, ampak da bo lahko s to pokojnino dostojno preživel," je ob robu dogodka povzel bistvo svojega slavnostnega govora.

Damjan Volf,

sindikalist

Sindikalna slovesnost pred praznikom dela se je sicer začela s prižigom bakel pred koprsko Taverno, od koder se je nekaj več kot sto udeležencev odpravilo na Markovec, kjer so pred precej večjo množico prižgali kres, sledila pa je zabava z glasbo.

Za 1. maj je Mestna občina Koper napovedovala praznično prireditev na Socerbu, a jo je zaradi napovedanega slabega vremena odpovedala.

Na tradicionalnem praznovanju na Rožniku v Ljubljani je medtem predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič spomnila, da prvi maj praznujemo v spomin na delavce iz Chicaga, ki so leta 1886 izgubili življenje v boju za osemurni delovni čas. Od takrat se je marsikaj spremenilo, vendar po njenih besedah tako v Sloveniji kot v svetu "nezavedno drsimo 150 let nazaj".

Omenila je nove oblike dela, kot platformno ali prekarno delo, kjer delovni čas ni določen. Pravice vezane na delovni čas, plačilo, zavarovanja, varno in zdravo delo je treba po njenem prepričanju ne samo ohranjati, ampak zagotoviti vsem.

Predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek je na Rožniku tako kot tudi Lidija Jerkič pred njim opozoril, da je moč sindikata odvisna od števila članov. "Tisti, ki ni član sindikata, pa vseeno koristi vse, kar smo sindikati pridobili za delavce, ni solidaren in to moč slabi," je poudaril.

Napovedal je, da bodo sindikati gledali vladi pod prste pri pripravi reform. Zavzel se je za takšne reforme, ki bodo povečale pravičnost in solidarnost. Izpostavil je tudi problem plač, nižje od minimalne. "To razvrednoti delo, njegovo zahtevnost, znanje in izobrazbo. Tak sistem, ki to omogoča, moramo spremeniti." Posvaril je pred odločanjem o spremembah delavskih pravic brez sodelovanja sindikatov. "Aroganca pri sprejemanju zakonodaje je v preteklosti že bila kaznovana," je spomnil.

