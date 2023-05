Število prebivalcev Slovenije se je povečalo

V Sloveniji se je lani število prebivalcev povečalo za skoraj 9800

V Sloveniji se je lani število prebivalcev povečalo za skoraj 9800. Prvega januarja letos je bilo med 2.116.972 prebivalci devet odstotkov tujih državljanov. Med njimi se je najbolj povečalo število državljanov Ukrajine, in sicer za skoraj 6100 ali 250 odstotkov, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).

Prvega januarja letos je imela Slovenija 9792 prebivalcev več kot leto prej. Število državljanov se je lani zmanjšalo za skoraj 7600, število tujcev pa se je povečalo za 17.400.

Po začasnih podatkih za zadnje lansko četrtletje je bil naravni prirast negativen (-1686), selitveni prirast pa pozitiven (8111). Med oktobrom in decembrom 2022 se je rodilo 4207 otrok, umrlo je 5893 prebivalcev. Števili rojenih in umrlih sta bili nižji kot v istem obdobju leto prej; prvih za 448 (10 odstotkov), drugih pa za 828 (12 odstotkov). Vrednost naravnega prirasta na 1000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z -3,9 na -3,2.

Registriranih je bilo 38.642 notranjih selitev ali za 38 odstotkov več kot v istem četrtletju 2021.

Veliko število notranjih selitev v zadnjem lanskem četrtletju je bilo v veliki meri povezano z ukrepi za zajezitev širjenja covida-19. Ob prepovedi gibanja med občinami konec oktobra 2020 se je namreč precej prebivalcev odločilo za prijavo začasnega prebivališča v drugi občini. Veljavnost prijave tega prebivališča je potekla dve leti pozneje, torej v zadnjem četrtletju 2022, kar statistično šteje kot selitev v občino stalnega prebivališča.

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 8799), slovenskih državljanov pa negativen; iz države se je namreč odselilo 688 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

V Slovenijo se je v opazovanem četrtletju priselilo 13.481 prebivalcev, kar je več kot dvakrat toliko kot v istem obdobju 2021.

Veliko povečanje števila priseljenih je v precejšnji meri povezano tudi s podaljšanjem veljavnosti ukrepa začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine do 4. marca 2024. S tem so osebe s priznano začasno zaščito in prijavljenim prebivališčem izpolnile pogoj najmanj enoletnega prebivanja v Sloveniji in se uvrstile med prebivalce Slovenije. Po tem kriteriju se je med priseljene v zadnjem četrtletju 2022 uvrstilo skoraj 6000 Ukrajincev, ki so v slovenijo prispeli od začetka vojne.

Odselilo se je 5370 prebivalcev ali za devet odstotkov manj kot v istem obdobju 2021. Število odseljenih slovenskih državljanov (1349) je bilo nižje od števila odseljenih tujcev (4021).

