Dvig javnega dolga / Biden se ne namerava pogajati

O zgornji meji dolga se predsednik ZDA ne bo pogajal

Biden je na pogovor v Belo hišo povabil voditelja kongresnih republikancev Kevina McCarthyja in Mitcha McConnella ter demokratov Hakeema Jeffriesa in Chucka Schumerja.

© Marc Nozell / Flickr

Predsednik ZDA Joe Biden se prihodnji teden na srečanju s štirimi kongresnimi voditelji ne bo pogajal o zgornji meji dolga, ampak o začetku ločenega proračunskega procesa, v katerem bi se pogovarjali o prednostnih področjih porabe, je v torek sporočila Bela hiša.

Biden je štiri voditelje senata in predstavniškega doma - dva demokrata in dva republikanca - povabil v Belo hišo na pogovor, ki bo prihodnji teden, potem ko je finančna ministrica ZDA Janet Yellen opozorila, da bi lahko vladi zmanjkalo denarja za plačilo računov že 1. junija.

"O zgornji meji dolga se ne bo pogajal. Pripravljen je na ločen pogovor o njihovi porabi, o tem, kaj želijo storiti s proračunom," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre in opozorila, da so mejo javnega dolga v času vlade republikanca Donalda Trumpa trikrat brez težav povišali.

Republikanski kongresniki se na problem javnega dolga zadnja desetletja spomnijo le, ko je v Beli hiši demokrat. V času Georgea Busha mlajšega in Donalda Trumpa niso delali težav. V času Baracka Obame in sedaj Bidna pa je to problem.

Bela hiša poudarja, da gre pri dvigu meje za dolg, ki je že ustvarjen in ga je treba plačati. Biden se je pripravljen pogovarjati o problemu dolga, preden nastane, torej v času sprejemanja proračuna.

Ocena finančnega ministrstva o padcu v plačilno nesposobnost že 1. junija je povečala grožnjo celotnemu svetovnemu gospodarstvu.

S senatom ne bo težav, saj se tam republikanci zavedajo odgovornosti do države. Težave dela glasna in borbena manjšina republikancev v predstavniškem domu kongresa. Sedanji uporniki so se poimenovali za poslansko skupino svobode.

