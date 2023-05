»Osamljenost je nevarna za zdravje«

Ameriško poročilo razkriva, da razširjena osamljenost v ZDA predstavlja enako tveganje za zdravje kot kajenje do 15 cigaret na dan

Razširjena osamljenost v ZDA predstavlja enako tveganje za zdravje kot kajenje do 15 cigaret dnevno, kar zdravstvo letno stane več milijard dolarjev, je v torek dejal ameriški generalni kirurg Vivek Murthy in razglasil najnovejšo epidemijo javnega zdravja.

Murthy je v 81-stranskem poročilu svojega urada zapisal, da je približno polovica odraslih Američanov izjavila, da se je že kdaj srečala z osamljenostjo.

"Zdaj vemo, da je osamljenost pogost občutek, ki ga doživlja veliko ljudi. To je kot lakota ali žeja. To je občutek, ki nam ga telo pošlje, ko nam manjka nekaj, kar potrebujemo za preživetje," je Murthy povedal v intervjuju za ameriško tiskovno agencijo AP.

Raziskave kažejo, da Američani, ki so v zadnjih desetletjih postali manj povezani z verskimi skupnostmi, družbenimi organizacijami in celo s svojimi družinskimi člani, vztrajno poročajo o povečanem občutku osamljenosti. V zadnjih 60 letih se je podvojilo tudi število samskih gospodinjstev.

Kriza se je še zaostrila v pandemiji covida-19, ko so bile zaprte šole in druge ustanove, milijoni Američanov pa so se izolirali doma, stran od sorodnikov ali prijateljev.

Poročilo generalnega kirurga ugotavlja, da so ljudje med pandemijo izgubili prijatelje in s preostalimi preživeli manj časa. Američani so leta 2020 za osebne stike s prijatelji porabili približno 20 minut na dan, kar je manj kot pred skoraj dvema desetletjema, ko so za to porabili 60 minut dnevno.

Epidemija osamljenosti je še posebej močno prizadela mlade med 15 in 24 let. Ta starostna skupina je v istem obdobju zabeležila 70-odstotno zmanjšanje časa, ki ga preživijo s prijatelji.

Osamljenost povečuje tveganje za prezgodnjo smrt za skoraj 30 odstotkov, poročilo pa razkriva, da je pri osebah s slabimi družbenimi odnosi tudi večje tveganje za možgansko kap in bolezni srca.

Po podatkih raziskave osamljenost povečuje tudi verjetnost, da se bo oseba soočila z depresijo, tesnobo in demenco. Murthy ni navedel podatkov, ki bi ponazarjali, koliko ljudi umre neposredno zaradi osamljenosti ali izolacije.

Osamljenost povečuje tudi tehnologija. Ena od študij, ki jih navaja poročilo je pokazala, da so ljudje, ki so dve uri ali več dnevno uporabljali družbene medije, več kot dvakrat pogosteje poročali, da se počutijo osamljene.

Generalni kirurg poziva delodajalce, šole, tehnološka podjetja, skupnostne organizacije, starše in druge, naj uvedejo spremembe, ki bodo povečale povezanost med ljudmi. Američanom svetuje naj se pridružijo skupinam in odložijo telefone.

Generalni kirurg je vladni položaj, ki skrbi za promocijo zdravja v ZDA. Zaseda ga oseba po izboru predsednika ZDA in ima vojaški čin.

