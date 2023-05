Racije proti mafiji / »V Evropi ni prostora za organiziran kriminal«

V več evropskih državah danes izvajajo obsežno operacijo proti italijanski mafiji 'Ndrangheta

V več evropskih državah danes izvajajo obsežno operacijo proti italijanski mafiji 'Ndrangheta. Skupno so pridržali več kot 100 ljudi, večino v Italiji, številne pa tudi v Nemčiji, kjer v racijah sodeluje okrog 1000 policistov, poročajo tuje tiskovne agencije.

O racijah tako v Nemčiji kot v več drugih državah so javnost v skupnem sporočilu med drugim obvestila tožilstva zveznih dežel Bavarske, Posarja, Porenja-Severne Vestfalije in Porenja-Pfalškega. V Nemčiji so preiskali okrog 100 poslopij, vključno z zasebnimi hišami, stanovanji, pisarnami in drugimi poslovnimi stavbami. Izvršili so približno 30 nalogov za aretacijo.

Istočasno so racije v okviru skupne operacije, ki jo na prošnjo protimafijskega tožilstva v Italiji usklajujeta Europol in Eurojust, izvajale tudi oblasti v Italiji, Španiji, Belgiji in na Portugalskem. Italijanska policija poroča o skupno 108 aretacijah, od katerih so jih večino opravili prav v Italiji.

O operaciji in več kot 100 pridržanih je poročalo tudi tožilstvo v Bruslju, od koder so sporočili, da so v Belgiji izvedli približno 20 racij.

'Ndrangheta, ki ima sedež v Kalabriji na jugu Italije, velja za eno največjih in najvplivnejših kriminalnih organizacij v Evropi. Danes pridržanim med drugim očitajo pranje denarja, izogibanja davkom, goljufije in tihotapljenje drog.

Notranji minister Porenja-Pfalškega Michael Ebling je današnjo operacijo opisal kot "učinkovit udarec" mafiji. "Danes je bil poslan jasen signal, da v Evropi ni prostora za organiziran kriminal," je sporočil.

SgbVCo9UIh4

Xs42EcTub30