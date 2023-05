Skrajno desni stranki prepovedali udeležbo na volitvah

Grško vrhovno sodišče je skrajno desni stranki Grki (Helenes) prepovedalo udeležbo na parlamentarnih volitvah 21. maja

Grško vrhovno sodišče je skrajno desni stranki Grki (Helenes) v torek prepovedalo udeležbo na parlamentarnih volitvah 21. maja. Sodišče je svojo odločitev utemeljilo z dejstvom, da je ustanovitelj in podpornik stranke, desničarski skrajnež Ilias Kasidiaris, v zaporu zaradi ustanovitve kriminalne organizacije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Grška zakonodaja v tovrstnih primerih omogoča prepoved udeležbe stranke na parlamentarnih volitvah. Končno besedo pri odločitvi, ali Grki lahko nastopijo na volitvah, pa je imelo vrhovno sodišče.

Kasidiaris je bil leta 2020 kot eden od vodilnih članov neonacistične stranke Zlata zora obsojen na 13 let zapora. Nekaj mesecev pred tem je ustanovil stranko Grki. Po navedbah vira, na katerega se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je stranka Grki po mnenju sodnikov vrhovnega sodišča nadaljevanje Zlate zore.

Zlata zora, ki je imela tudi poslance v parlamentu, je bila leta 2020 uvrščena med kriminalne organizacije, njeni vodilni člani pa so pristali za zapahi. Kasidiaris je bil med skoraj 60 člani te stranke, ki so jih leta 2020 obsodili zaradi umora protifašističnega raperja Pavlosa Fisasa in drugih kaznivih dejanj, vključno z umorom, napadom in vodenjem kriminalne organizacije.

"Zaščita demokracije je naša skupna dolžnost."



Akis Skercos,

tiskovni predstavnik grške vlade

Tiskovni predstavnik grške vlade Akis Skercos je v torek pozdravil po njegovih besedah zgodovinsko odločitev sodišča, ki bo sovražnikom demokracije preprečila, da bi sedeli v parlamentu. "Zaščita demokracije je naša skupna dolžnost," je dodal.

Odvetnik Kasidiarisa Vaso Pantazi je po drugi strani odločitev vrhovnega sodišča obsodil in dejal, da je pol milijona Grkov prikrajšanih za pravico, da volijo stranko po lastni izbiri.

Po poročanju AFP gre za prvo prepoved udeležbe stranke na grških volitvah od ponovne vzpostavitve demokracije leta 1974 po sedemletni vojaški diktaturi. Druga majhna grška desničarska stranka, EAN, je dobila dovoljenje sodišča za sodelovanje na volitvah.

Glede na javnomnenjsko raziskavo, ki jo je v petek objavila grška televizija Open TV, bi Grki na volitvah dobili štiri odstotke glasov in tako presegli triodstotni parlamentarni prag.

