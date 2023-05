»Ljudje, ki so naročili te zločine, so v Kijevu«

Ruski obveščevalci prijeli saboterje, ki naj bi načrtovali napade na Krimu

Ruska varnostna služba FSB je danes sporočila, da je aretirala člane ukrajinske sabotažne mreže, ki naj bi na Krimu, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, načrtovali vrsto napadov, vključno z atentati. Kot so navedli, so pridržali sedem oseb ter zasegli eksplozivne naprave in detonatorje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sestavne dele bomb so po navedbah FSB v Rusijo pretihotapili iz Bolgarije prek Turčije in Gruzije. Sporočili so še, da je skupina načrtovala atentate na politične voditelje, med drugim na vodjo ruskih oblasti na Krimu Sergeja Aksjonova.

"Nobenega dvoma ni, da so ljudje, ki so naročili te zločine, v Kijevu," je družbenem omrežju Telegram zapisal Aksjonov.

FSB je sporočila, da je skupina, ki so jo danes prijeli, februarja izvedla sabotažo na železnici.