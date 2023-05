»Najhujše grožnje neodvisnemu novinarstvu predstavljajo cenzura, nadlegovanje in nasilje«

Predstavniki novinarskih organizacij, ki so danes spregovorili o razmerah v slovenskih medijih, so se zbrali pred stavbo Radiotelevizije Slovenija (RTVS)

Stavka pred stavbo RTV Slovenija

© Gašper Lešnik

Zaposleni na RTVS in STA so ob dnevu svobode medijev med drugim izpostavili vlogo novinarjev, ki jo imajo pri promociji demokracije in človekovih pravic. Pri tem se soočajo s številnimi izzivi, zato je pomembno, da imajo za profesionalno opravljanje svojega dela zagotovljene ustrezne pogoje. Poudarili so tudi pomen novinarske profesionalnosti.

Predstavniki novinarskih organizacij, ki so danes spregovorili o razmerah v slovenskih medijih, so se zbrali pred stavbo Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ker novinarji na javnem zavodu, združeni v koordinacijo novinarskih sindikatov RTVS, že skoraj leto dni stavkajo.

Kot je danes spomnila predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković, so z odločitvijo za stavko izbrali skrajni ukrep, da ubranijo novinarsko in uredniško avtonomijo, profesionalno in etično delo, dostojne delovne pogoje in depolitizacijo javnega medija.

Razmere v edinem javnem mediju v državi so namreč kritične že nekaj časa. Med drugim je Milinković izpostavila kadrovsko in finančno izčrpavanje, kaznovanje z disciplinskimi postopki in opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja.

"Najhujše grožnje neodvisnemu novinarstvu in medijski svobodi predstavljajo cenzura, digitalno nadlegovanje in nasilje, ustrahovanja in celo fizično nasilje. Vse to zaposleni in zaposlene na RTVS ter tudi ostali novinarji in novinarke med opravljanjem svojega dela doživljamo dnevno," je opozorila.

Poudarila je, da je stanje medijev v državi, še posebej javnega, odraža raven demokratičnosti družbe in raven temeljnih svoboščin, tudi politične in družbene kulture.

"Najhujše grožnje neodvisnemu novinarstvu in medijski svobodi predstavljajo cenzura, digitalno nadlegovanje in nasilje, ustrahovanja in celo fizično nasilje. Vse to zaposleni in zaposlene na RTVS ter tudi ostali novinarji in novinarke med opravljanjem svojega dela doživljamo dnevno."



Helena Milinković,

predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTVS

Gorazd Jukovič je v imenu uredniškega kolegija STA spomnil, da se je javnost na ta dan pred dvema letoma aktivirala za reševanje STA, ki ji je tedanja vlada ukinila financiranje. "To je bilo po več kot 300 dneh spet vzpostavljeno, a rane, ki jih je povzročil ta neupravičen poseg v našo avtonomijo, bomo celili še precej časa. Podirati je lahko, graditi težje," je dejal.

"Vedno znova tudi ugotavljamo, da ko nekdo premakne okvirje spodobnosti, meje med tem, kar je prav, proti tistemu, kar ni, nihče več ne postavi povsem nazaj. Tudi zato je treba ščititi meje novinarske profesionalnosti sproti in vztrajno. Vsak zase, s svojo integriteto in etično držo, in skupaj, s solidarnostjo in podporo," je pozval.

Tudi zato so se danes zbrali pred javno RTVS, ki bije boj za profesionalno novinarstvo že predolgo časa, četudi ji je ključno podporo v tem boju izrazila javnost. "Ta je tista, za katero delamo, in ta je tista, za katero se je vredno boriti," je dejal Jukovič.

"Akutne težave STA so trenutno rešene, na sistemske rešitve, ki bi za vedno zavarovale našo avtonomijo, še čakamo. Čas je, da se takoj vzpostavijo tudi pogoji za profesionalno delo na RTVS. Ker si javnosti to želi in zasluži. In ker pravi novinarji drugače ne znamo delati," je poudaril član uredniškega kolegija STA.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. maj za dan svobode medijev razglasila pred 30 leti, leta 1993, z namenom, da poudari vlogo svobodnih medijev za razvoj demokracije.

