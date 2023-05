Novinarji / »Vsak dan smo bolj izčrpani in vsak dan imamo razlog, da obupamo«

Ob dnevu svobode medijev

Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev sta društvo novinarjev in novinarski sindikat med drugim izpostavila pomen povezovanja novinarjev, saj so skupaj lahko močnejši ob vseh izzivih, s katerimi se soočajo. Spomnili so tudi na odgovornost, ki jo imajo novinarji do javnosti, zaupanje katere lahko upravičujejo le z verodostojnim delom.

Predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petra Lesjak Tušek je ob današnjem dnevu svobode medijev čestitala vsem, ki še vedno pokončno stojijo in se borijo za to, kar je prav. "Vsak dan smo bolj izčrpani in vsak dan imamo razlog, da obupamo, a hkrati imamo tudi vsak dan nov razlog, da vztrajamo in da nadaljujemo s svojim verodostojnim, profesionalnim in etičnim delom," je dejala.

V društvu so prepričani, da lahko zgolj neodvisen in avtonomen novinar, ki se ravno po novinarskem kodeksu, deluje po svoji vesti in empatično, spoštuje javni interes in dela v imenu javnosti, in ne za kake partikularne interese. Kot je poudarila predsednica DNS, je to edina pot za prihodnost.

"Več kot očitno je, da so v tej hiši, še zlasti v informativnem programu Televizije Slovenija, javni interes zamenjali za neko zasebno, politično ali strankarsko servilnost. To je nedopustno in pričakujemo, da se bo tudi z vidika širših normativnih, institucionalnih, pravnih okvirov zaključilo. Ustavno sodišče mora imeti pred očmi to, kar je javnost odločila na referendumu, pravico javnosti do obveščenosti, in ne varovanja nekih posebnih osebnih mandatov," je dejala.

Spomnila je, da ima novinar po kodeksu pravico tudi zavrniti delo, ki je v nasprotju z določbami kodeksa in profesionalnimi standardi novinarskega poklica, kar v sedanjih okoliščinah ni nezanemarljiva pravica.

V DNS, kot so izpostavili v današnji izjavi za javnost, povezanost novinarjev in fotoreporterjev v novinarska profesionalna združenja ocenjujejo za enako ključno kot povezanost v kolektive v posameznem mediju. Napovedali so, da si bodo v DNS še naprej prizadevali odgovorno zastopati svoje člane in se tudi širše zavzemali za demokratične standarde in uresničevanje pravic in svoboščin, povezanih z delovanjem medijev in novinarjev.

Tudi predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik je izpostavila pomen solidarnosti. "Ta je pri sindikalnem povezovanju, tudi v medijskih poklicih in novinarstvu ključnega pomena. Skupaj in solidarni smo močnejši," je dejala in ob tem izpostavila, da se je Slovenija na lestvici medijske svobode v zadnjem letu izboljšala za štiri mesta.

Dotaknila se je tudi stavke na Radioteleviziji Slovenija, ki traja že eno leto. Po oceni predsednice novinarskega sindikata so v tem letu pritegnili medijske delavce in novinarje ter tudi javnost, "v tolikšni meri, da bomo vztrajali, da tudi politika reče kakšno besedo v dobro neodvisnemu in avtonomnemu novinarstvu".

Javnost je pozvala, naj jih še naprej podpira in zaupa, da delamo v skupno dobro. Odločevalce oz. tiste, "ki morajo na koncu premakniti kamen", pa je pozvala k sprejemu take politike in zakonodaje, ki bo novinarjem in medijem omogočila uresničevanje njihovega poslanstva.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. maj za dan svobode medijev razglasila pred 30 leti, leta 1993, z namenom, da poudari vlogo svobodnih medijev za razvoj demokracije.

