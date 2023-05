Zelenski zavrnil obtožbe Moskve o poskusu atentata na Putina

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je pozval k "fizični odstranitvi" ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in "njegove klike"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zavrnil obtožbe Moskve, da za domnevnim napadom z droni na Kremelj stoji Ukrajina, ki da je skušala izvesti atentat na ruskega predsednika Vladimirja Putina. Do navedb Moskve je skeptičen tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je menil, da jih ni mogoče potrditi.

"Ne napadamo niti Putina niti Moskve, to bomo prepustili (mednarodnemu) sodišču. Mi se borimo na lastnem ozemlju in branimo svoje vasi in mesta," je dejal Zelenski na novinarski konferenci v Helsinkih, kjer se je danes udeležil srečanja voditeljev petih nordijskih držav.

Moskva si je napad po njegovih besedah izmislila, ker Rusija izgublja vojno, ki jo je začela pred več kot 14 meseci. Kremelj skuša na ta način motivirati svoje vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Zelenski.

Vpletenost Kijeva v domnevni napad z brezpilotnimi letali na Kremelj je že pred tem zanikal tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Kot je dejal, Ukrajina "nima nič" z njim, pri čemer je menil, da je Moskva napad "zrežirala" kot pripravo na obsežen napad na Ukrajino.

O verodostojnosti ruskih poročil o napadu dvomi tudi državni sekretar ZDA Blinken. "Videl sem poročila. Ne morem jih potrditi, preprosto ne vemo," je dejal danes v Washingtonu. Vse, kar pride iz Kremlja, je treba po njegovem jemati "s precej rezerve", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je danes sporočila, da je v torek zvečer sestrelila dva ukrajinska brezpilotna letalnika, ki naj bi poskušala napasti Kremelj, ter Kijev obtožila poskusa atentata na predsednika Vladimirja Putina.

Na družbenih omrežjih se je ponoči pojavil posnetek, ki prikazuje majhen oblak dima v bližini Kremlja. Kasneje je zakrožil še posnetek, ki naj bi prikazoval trenutek uničenja dronov s strani ruske protizračne obrambe. Teh posnetkov po poročanju dpa za zdaj ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

"Po današnjem terorističnem napadu ni več druge možnosti razen fizične odstranitve Zelenskega in njegove klike."



Moskva je medtem v zvezi z napadom sprožila preiskavo terorizma. "Ruski preiskovalni odbor je odprl kazenski primer o terorizmu v zvezi s poskusom napada na rezidenco ruskega predsednika v Kremlju," so po poročanju AFP sporočili iz odbora, ki preiskuje večja kazniva dejanja.

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev pa je danes pozval k "odstranitvi" ukrajinskega predsednika. "Po današnjem terorističnem napadu ni več druge možnosti razen fizične odstranitve Zelenskega in njegove klike," je na Telegramu zapisal Medvedjev, sicer podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost, ki je znan po svojih srboritih izjavah.

